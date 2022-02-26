شوف أحدث عروض العثيم الحصرية في المدن لفترة محدودة حتى آخر فبراير وقسائم شراء للعملاء المميزين Al othaim

تخفيضات خاصة وعروض مميزة لفترة محدودة اليوم بجميع فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market المنتشرة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة بأنواعها، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المأكولات والمشروبات بأنواعهم، والعديد من المنظفات، وغيرهم من سلع مختلفة كثيرة، كما لديهم كثير من كوبونات الخصم لحاملي البطاقات الإئتمانية من البنوك المذكورة وللعملاء المميزين، كل هذا وأكثر يمكنكم الإستفادة منه بعد قراءة هذه المقالة من فروع العثيم المختلفة، ومن خلال Al othaim online، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع حتى آخر فبراير:

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالسعودية

توجد خصومات مميزة بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market حتى نهاية فبراير الجاري، ومنهم: خصم خاص على سعر قدر كتشينجر، وخصم آخر منهم على سعر طقم حافظة الطعام من سوبر ماكس، وخصم آخر منهم على سعر طقم القدور من كاسا بونيتا، وتنزيل مميز منهم على سعر قدر الصغط من بلاك ستون بسعة 15 لتر.

خصومات اليوم 26 فبراير حتى نهاية فبراير 2022

تتوفر عدة تخفيضات مميزة اليوم بمختلف فروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر فرن جيباس الكهربائي، وعرض منهم على سعر قدر الضغط الكهربائي من كرولين، وتنزيل آخر منهم على سعر خلاط كرولين ٣٥٠ واط، وآخر على سعر مكواه كيون البخارية، كما لديهم خصم آخر على سعر شاشة أمبيكس إل أي دي، وخصم آخر منهم على سعر شاسة أمبيكس سمارت، وخصم آخر منهم على سعر شاشة ارول ال اي دي سمارت، وخصم آخر منهم على سعر جوز الهند البودر، وتخفيض مميز آخر على سعر السميد الخشن، وغيرهم من خصومات على أسعار العدس الأحمر بالكيلو، وخصومات أخرى منهم على أسعار الزبيب.

تنزيلات السعودية في فروع العثيم

توجد مجموعة ضخمة من الخصومات الحصرية على أسعار تمر جالكسي، وعلى سعر عجينة التمر، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار تمر الانتاج النخيل الرطب السكري.