نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لابتوب جرير وتخفيضات جرير على الكمبيوتر المحمول وخصومات فبراير التنافسية الرائعة في المقال التالي
عروض جرير السعودية، عروض جرير خلال شهر فبراير من كل عام تكون عروض متميزة للغاية كما أنها تنتظر من خلال عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وخلال شهر فبراير من هذا العام ستقوم مكتبة جرير بتقديم مجموعة كبيرة من العروض على بعض منتجاتها وخاصةً المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربية، وخلال هذا المقال سأذكر لكم بعض العروض الخاصة بهايبر jarir bookstore مكتبة جرير لشهر فبراير هذا العام 2022.
عروض مكتبة جرير السعودية الجمعة اليوم.. تنزيلات رهيبة على الجوالات والكمبيوتر والملحقات الالكترونية
مكتبة جرير اون لاين
مكتبات جرير من الأماكن المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية ومن أهم وأفضل المكتبات هناك، كما أن هذه المكتبات متخصصة في العديد من الأمور لا تكتفي بالمستلزمات المدرسية فقط بل هناك قسم خاص بالأجهزة الإلكترونية وأيضًا المشاريع العقارية والمواد الغذائية والعديد من الأمور الأخرى، والأسعار الخاصة بمكتبات جرير تنافس جميع الأماكن الأخرى.
تخفيضات جرير، وعروض جرير اليوم
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض بشكل يومي تقريبًا وقد تظل العروض سارية حتى نفاذ الكمية وإليكم فيما يلي بعض هذه العروض:
- لابتوب جرير وعرض لاب توب هواوي بحجم 15.6 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير ابل ماك بوك حجم 13.3 بوصه بسعر 4899 ريال سعودي .
- عروض لاب توب جرير اتش بي بافيليون حجم 14 بوصة بسعر 4399 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير هواوي لاب توب حجم 15.6 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير لينوفو ايديا باد كمبيوتر محمول بحجم 15.6 بوصة بسعر 3149 ريال سعودي.
- كود خصم جرير مايكروسوفت سيرفس لابتوب بحجم 12.6 بوصة بسعر 2899 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير هواوي ميت بوك 14 لاب توب حجم 14 بوصه بسعر 4499 ريال سعودي.
- لابتوب جرير كمبيوتر محمول من آبل ماك بوك برو حجمه 14.3 بوصة بسعر 8999 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي ميت بوك دي 2021 حجمه 15.6 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير مايكروسوفت سيرفس لاب توب حجمه 15 بوصه بسعر 5299 ريال سعودي.
- لابتوب جرير لاب توب اتش بي انفي بحجم 13.3 بوصة بسعر 5199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير إتش بي نوت بوك حجمه 15.6 بسعر 3039 ريال سعودي.
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