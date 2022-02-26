نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث وأقوى عروض العثيم الآن.. خصومات رهيبة مع نهاية شهر فبراير في المقال التالي
عروض العثيم فبراير، مجموعة أسواق عبدالله العثيم تقدم مجموعة كبيرة جدًا من العروض خلال شهر فبراير من كل عام وتسمى هذه العروض بعروض الشتاء، وتكون عروض ممتازة جدًا وينتظرها الجميع، وخلال شهر فبراير هذا العام 2022 ستقدم أسواق العثيم مجموعة عروض على كافة منتجاتها وسأتحدث عن هذا الموضوع خلال هذا المقال بشيء من التفصيل وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.
عروض العثيم الترويجية والتخفيضات العملاقة على البقالة المنزلية والأغذية الطازجة
أسواق عبد الله علي العثيم السعودية
شركات العثيم السعودي من الشركات الغذائية الموجودة في المملكة العربية السعودية والمنتشرة خلال جميع أنحاء المملكة، والموجودة بداخلها عدد كبير من المنتجات التي نحتاج إليها وبأسعار متميزة جدًا، لذلك مجموعة أسواق العثيم متميزة ويفضلها عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية ويتساءل الجميع عن عروضها التي تقدمها بشكل أسبوعي وينتظرونها.
عروض العثيم الاسبوعية بالمملكة فبراير
إليكم فيما يلي العروض التي تقدمها مجموعة أسواق العثيم خلال فبراير، وهي عروض متميزة ومنتظرة من جميع المواطنين في السعودية:
- تخفيضات العثيم أرز الزوادة بالرمل مزة حجم 10 كجم بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين زيت هالي ذرة حجم 9 لتر بسعر 101 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية أرز هالي سيلا بسمتي حجم 5 كجم بسعر 24.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم زيت هالي نخيل بلاستيك حجم 1.5 لتر بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين زيت زيتون فيكتو بكر بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم أرز جودان مزة حجم 5 كجم بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم مناديل شير حريرية سعر الربطة 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم مفارش سفرة فيكتو رول زهور بسعر 15.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب حفاضات بيبي بروف كبير بسعر 55.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم صابون كلينا بودر النسيم بسعر 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شير صابون يد بسعر 17.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بيوريلا الأصلي صابون يد 2 حبة بسعر 17.95 ريال سعودي.
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