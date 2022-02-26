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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة سبيستون 2022 على نايل سات وموعد عرض البرنامج العلمي المميز Operation Ouch والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قناة سبيستون واحده من أقدم القنوات العربية المهتمة بالأطفال، حيث تعرض القناة على مدار الساعة أفلام الرسوم المتحركة وأغاني الأطفال والبرامج الترفيهية الموجهة للطفل، هذا المحتوى المميز جعل من تردد قناة سبيستون أحد أهم المحطات الفضائية التي دوما ما يبحث عنها المشاهد العربي، في هذا الموضوع سنعرض لكم متابعينا تردد قناة سبيستون 2022 على نايل سات، كما سنقدم لكم عرض موجز لأشهر وأهم البرامج التي تعرض عبر شاشتها يوميا.
قناة سبيستون
ظهرت في الفترة الأخيرة العديد والعديد من القنوات الفضائية التي تعرض محتوى موجه للطفل، سواء عن طريق أفلام الكرتون أو البرامج الترفيهية أو حتى برامج المسابقات بين الأطفال مثل قناة ميكي وقناة مودي كيذز أو قناة بطوط وغيرها، وعلى الرغم من هذا التعدد إلا أن قناة سبيستون استطاعت أن تحتفظ بمكانتها المتميزة التي حققتها طوال السنوات الماضية بفضل ما تعرضه القناة من محتوى هادف ومميز يجعلها دوما محط نظر الآباء والأمهات الباحثين عن محتوى مناسب لأبنائهم.
تردد قناة سبيستون
من خلال الجدول التالي بيانه يمكنكم استقبال إشارة تردد قناة سبيستون 2022 على نايل سات بكل وضوح.
|القناة
|تردد القناة
|القطبية
|معدل التصويب
|سبيستون
|11785
|عمودي
|3/4
برامج قناة سبيستون
تعرض قناة سبيستون حاليا باقة مميزة وجديدة من أفضل برامج الأطفال التي تساعدهم في تنمية قدراتهم العقلية، كما تساعدهم في تعلم بعض القيم والعادات السليمة من خلال البرامج التعليمية التي تعرضها القناة، ومن أهم البرامج التي تعرض حاليا عبر القناة برنامج طفلي وأنا، كما تقدم أيضا القناة باقة من أفلام الرسوم المتحركة المميزة ومنها ماشا والدب والنمر الوردي والمقاتل النبيل وزائر من زمن المحيط والعديد والعديد من البرامج والأفلام التي دوما ما تجعل تردد قناة سبيستون محل بحث بصورة مستمرة في كل البيوت العربية.
جدول مواعيد برامج سبيستون غدا
من خلال بيانات الجدول التالي متابعينا عبر موقع مصر فايف نستعرض سويا مواعيد جميع برامج وأفلام الكرتون المقدمة والمعروضة عبر تردد قناة سبيستون للأطفال اليوم الاربعاء الموافق 27 فبراير 2022
|اسم البرنامج
|توقيت العرض
|Operation Ouch s2 / 11
|2022-02-27 00:00
|Transformers S4 / 5
|2022-02-27 00:30
|Power Rangers Dino Fury Season 28 / 12
|2022-02-27 01:00
|Beybattle Burst Turbo / 50
|2022-02-27 01:30
|هاجيكي / 13
|2022-02-27 02:00
|HUNTER X HUNTER / 16
|2022-02-27 02:30
|شارلوك هولمز القرن 22 / 10
|2022-02-27 03:00
|Operation Ouch s2 / 11
|2022-02-27 03:30
|Transformers S4 / 5
|2022-02-27 04:00
|Power Rangers Dino Fury Season 28 / 12
|2022-02-27 04:30
|Beybattle Burst Turbo / 50
|2022-02-27 05:00
|قصص ماشا المرعبة / 14
|2022-02-27 06:00
|Hanakappa / 19+20
|2022-02-27 06:15
|Enchantimals S3 / 8
|2022-02-27 06:30
|ماشا و الدب ج3 / 14
|2022-02-27 06:45
|طفلي و أنا /
|2022-02-27 07:00
|قصص ماشا المرعبة / 15
|2022-02-27 08:00
|Hanakappa / 21+22
|2022-02-27 08:15
|Moonzy / Ar + En / 16
|2022-02-27 08:30
|Little people AR / 12
|2022-02-27 08:45
|Little people EN / 12
|2022-02-27 09:00
|ماشا و الدب ج3 / 15
|2022-02-27 09:15
|Diana Adventures S1 / “
|2022-02-27 09:30
|Hanakappa / 21+22
|2022-02-27 09:45
|طفلي و أنا /
|2022-02-27 10:00
|Dr.Mum/ 14
|2022-02-27 10:30
|طفلي و أنا /
|2022-02-27 10:45
|SPACE RANGER ROGER /
|2022-02-27 11:00
|Super Wings S4 / 18
|2022-02-27 11:15
|Rev&Roll / 15
|2022-02-27 11:30
|ماشا و الدب ج3 / 15
|2022-02-27 11:45
|TRANSFORMERS Rescue Bots /
|2022-02-27 12:00
|بيورن و باكي / 75+76
|2022-02-27 12:15
|النمر الوردي / 38
|2022-02-27 12:30
|Mr Men Show S1 Ar / 11
|2022-02-27 13:00
|SPACE RANGER ROGER / 24
|2022-02-27 13:15
|Super Wings S4 / 18
|2022-02-27 13:30
|TRANSFORMERS Rescue Bots / 50
|2022-02-27 13:45
|True and the Rainbow Kingdom / 19
|2022-02-27 14:00
|Barbie Dreamtopia / 18
|2022-02-27 14:30
|ماشا و الدب ج3 / 15
|2022-02-27 14:45
|النمر الوردي / 38
|2022-02-27 15:00
|Operation Ouch s2 / 12
|2022-02-27 15:30
|Power Rangers Dino Fury Season 28 / 13
|2022-02-27 16:00
|ragon ball Super S2/ 51
|2022-02-27 16:30
|Beybattle Burst Turbo / 50
|2022-02-27 17:15
|Transformers S4 / 6
|2022-02-27 18:00
|Barbie Dreamtopia / 18
|2022-02-27 18:30
|Enchantimals S3 / 9
|2022-02-27 18:45
|Hello kitty / 10
|2022-02-27 19:00
|ماشا و الدب ج3 / 15
|2022-02-27 19:15
|النمر الوردي / 38
|2022-02-27 19:30
|Operation Ouch s2 / 12
|2022-02-27 20:00
|Transformers S4 / 6
|2022-02-27 20:30
|Power Rangers Dino Fury Season 28 / 13
|2022-02-27 21:00
|Dragon ball Super S2/ 51
|2022-02-27 21:30
|Beybattle Burst Turbo / 50
|2022-02-27 22:00
|هاجيكي / 14
|2022-02-27 22:30
|Hetty feather S2 / 18
|2022-02-27 23:00
|شارلوك هولمز القرن 22 / 11
|2022-02-27 23:30
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة سبيستون 2022 على نايل سات وموعد عرض البرنامج العلمي المميز Operation Ouch على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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