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عمر شويل - جدة كيفية سحب النقود من ماكينة الصراف الألي ATM بدون كارت فيزا - ثقفني
يتساءل العديد عن كيفية سحب المال من الصراف الآلي بدون بطاقة كيف يمكن هذا وهذا ما يسمى بالمحافظة الإلكترونية والتي أصبحت من أكثر وسائل الدفع شيوعا في أيامنا هذه ويستطيع المستخدم استخدامها في دفع الفواتير المختلفة أو تسديد القروض أو شحن الرصيد أو الحصول على المال النقدى والعديد من الإمكانيات الأخرى التي توفرها هذه المحفظة.
سحب النقود من ATM بدون فيزا
تسهل المحفظة الإلكترونية العديد من الأمور فيمكن سحب الأموال من المحفظة الإلكترونية دون استخدام إي بطاقة أو دون فتح حساب في أي بنك بخطوات بسيطة وهي:
- يضغط على أيقونة سحب المال في الصراف الآلي ويختار سحب نقدي من المحفظة الإلكترونية.
- ثم يقوم بكتابة المبلغ المراد سحبه من المحفظة الإلكترونية.
- يتم الضغط على سحب نقدي في جهاز الهاتف في المحفظة .
- ويتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمحفظة التي يريد السحب منها.
- سوف ترسل المحفظة رقم سري مؤقت يجب كتابته في الصراف الآلي وضغط تأكيد.
- بعد ذلك سوف تخرج المبلغ المكتوب وبذلك تمت عملية السحب دون استخدام أي بطاقة ائتمان.
- توفر المحفظة الإلكترونية الإيداع وليس فقط السحب
الإيداع في ATM بدون الكارت
كما أنه من الخدمات المقدمة هو عملية الإيداع بدون كارت بالخطوات التالية:
- في البداية لا بد أن يختار في قائمة الصراف الآلي الخدمات النقدية بدون بطاقة.
- ثم يتم اختيار خدمة المحفظة الإلكترونية.
- يضغط على إيداع نقدي.
- يكتب رقم الهاتف الذي به المحفظة الإلكترونية.
- سوف ترسل لك المحفظة الإلكترونية رقم سري مؤقت يجب كتابته.
- ثم بعد ذلك يكتب رقم المبلغ المراد إيداعه في ATM وضغط تأكيد وبذلك يكون تم إيداع المبلغ دون استخدام أي كارت.
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