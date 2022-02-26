كيفية سحب النقود من ماكينة الصراف الألي ATM بدون كارت فيزا

يتساءل العديد عن كيفية سحب المال من الصراف الآلي بدون بطاقة كيف يمكن هذا وهذا ما يسمى بالمحافظة الإلكترونية والتي أصبحت من أكثر وسائل الدفع شيوعا في أيامنا هذه ويستطيع المستخدم استخدامها في دفع الفواتير المختلفة أو تسديد القروض أو شحن الرصيد أو الحصول على المال النقدى والعديد من الإمكانيات الأخرى التي توفرها هذه المحفظة.

سحب النقود من ATM بدون فيزا

تسهل المحفظة الإلكترونية العديد من الأمور فيمكن سحب الأموال من المحفظة الإلكترونية دون استخدام إي بطاقة أو دون فتح حساب في أي بنك بخطوات بسيطة وهي:

يضغط على أيقونة سحب المال في الصراف الآلي ويختار سحب نقدي من المحفظة الإلكترونية.

ثم يقوم بكتابة المبلغ المراد سحبه من المحفظة الإلكترونية.

يتم الضغط على سحب نقدي في جهاز الهاتف في المحفظة .

ويتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمحفظة التي يريد السحب منها.

سوف ترسل المحفظة رقم سري مؤقت يجب كتابته في الصراف الآلي وضغط تأكيد.

بعد ذلك سوف تخرج المبلغ المكتوب وبذلك تمت عملية السحب دون استخدام أي بطاقة ائتمان.

توفر المحفظة الإلكترونية الإيداع وليس فقط السحب

الإيداع في ATM بدون الكارت

كما أنه من الخدمات المقدمة هو عملية الإيداع بدون كارت بالخطوات التالية: