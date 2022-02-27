شوف أول عروض كارفور الجبارة بمناسبة رمضان خصومات وتخفيضات هائلة لامثيل لها

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عمر شويل - جدة أعلنت كارفور عن طرح عرض جديد من عروضها الترويجية، حيث يعد العرض الجديد أول العروض التي يتم الاعلان عنها استعداداً لقرب الشهر الفضيل، حيث لا يتبقى على حلول شهر رمضان المبارك سوى شهر واحد وهو شهر شعبان، واستعداداً لحلول ذلك الشهر المبارك، والذي يكون لقدومه مظاهر احتفالية في كافة الدول العربية والاسلامية ، حيث يضاعف الله في الأجر والثواب، لعبادة المؤمنين.

أول عروض كارفور الجبارة بمناسبة رمضان خصومات وتخفيضات هائلة لامثيل لها:-

يتضمن العرض الجديد من عروض كارفور، والذي يعد أول عرض من عروضه الترويجية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، كافة أنواع السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث تم طرحها في كافة الفروع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة للغاية إذا ما قورنت أسعار هذه السلع بالخارج حيث تصل الخصومات والتخفيضات إلى 50% ويمكن التعرف على السلع والمنتجات التي تم طرحها في أول عرض من عروض شهر رمضان المبارك وذلك من خلال مجلة العروض التالية:-

شهر رمضان المبارك هو أحد أهم شهور العام عند المسلمين، فرض الله فيه صيام نهاره، من صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب، يصوم فيه المسلم عن كافة المفطرات من مأكل ومشرب وشهوات، وذلك ابتغاءً لمرضاة الله عز وجل، ولهذا يضاعف الله فيه لعبادة المؤمنين الأجر والثواب، وعند قدومه يحتفل به المسلمين في شتي مشارق الأرض ومغاربها، خاصة وأنه به ليلة هي خير من ألف ألا وهي ليلة القدر.

ولهذا الشهر الفضيل مظاهر احتفالية بقدومه، حيث تكثر فيه العزومات بين الأسر، وبين الأسرة الواحدة، ويكون هناك ترابط كبير بين هذه الأسر خلال الشهر الفضيل، ولهذا واستعداداً لهذه العزومات، أعلنت سلسلة كارفور التجارية عن طرح أول عرض من عروضها الجبارة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وحتي يستعد المواطنين في مصر لقدوم هذا الشهر الفضيل، بشراء احتياجاتهم المختلفة من السلع والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والشاشات.. إلخ.

وكل السلع تتضمن خصومات وتخفيضات لا مثيل لها، لا يمكن أن يجدها المشتري في أي مكان أخر، ولهذا فإن هذا العرض يعد فرصة كبرى للمشترين والذين يرغبون في شراء احتياجاتهم السلعية من مختلف أنواع السلع.

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