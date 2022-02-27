نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلميع الخشب والموبيليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني في 10 دقائق فقط في المقال التالي
تلميع الخشب والموبيليا ترجعه مثل الجديد هذا ما نتناوله معكم من خلال هذا المقال، حيث أن تلميع الأخشاب في المنزل من نظافة المنزل الأساسية، ونجد أن وسائل التلميع التقليدية ليست مرضية و تلميع الأخشاب بالمنتجات التي تباع في المحلات المتخصصة لبيع ذلك؛ فهي عبارة عن تلميع مؤقت وخلال وقت قصير يرجع كما كان عليه، فالكثير من السيدات يبحثن عن وسيلة تلميع مضمونة وتظل فترة طويلة، لذلك لبينا هذا النداء وأعددنا لكم هذا المقال لنتعرف معكم على وصفة فعالة ومضمونة.
تلميع الخشب والموبيليا
من خلال المكونات التالية سوف يمكنك إرجاع الموبيليا مثل الجديدة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:
- مقدار من زيت الزيتون.
- مقدار مناسب من عصير الليمون.
- قطعة قماش نظيفة.
طريقة التلميع
بطريقة سهلة وبسيطة سوف نحصل على مكون تلميع سحري يدوم طويلا، وتتمثل الخطوات في الآتي:
- حيث أنه يجب عمل كمية مناسب من الخليط تكفي للموبيليا.
- نقوم بإحضار وعاء صغير مناسب، ونضع بها كلا من الزيت وعصير الليمون.
- نقوم بوضع قطعة القماش داخل الخليط ثم نقوم بالعصر.
- ثم بعد ذلك نبدأ في تلميع الموبيليا المراد تلميعها، ولكن يرجى تقليل نسبة الزيت في الخليط حتى لا يصبح القوام لزج.
- يجب زيادة نسبة الليمون في الخليط لأنه يعتبر منظف جيد، وسوف يعطي رائحة جميلة.
- يمكنك تكرار عملية التلميع مرة كل أسبوعين حتى نصل إلى نتيجة مرضية.
- كما يمكنك أيضا تلميع الابواب والشبابيك الخشب.
- نصائح للحفاظ على الموبيليا والأخشاب
- ليتم الحفاظ على الموبيليا والأخشاب عليك بتجنب الغبار والأتربة داخل الأماكن التي توجد بها الموبيليا، وعليك أيضًا التنظيف والتلميع المستمر حتى لا تتراكم عليها الأتربة ويصعب تنظيفها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ