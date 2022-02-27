تلميع الخشب والموبيليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني في 10 دقائق فقط

تلميع الخشب والموبيليا ترجعه مثل الجديد هذا ما نتناوله معكم من خلال هذا المقال، حيث أن تلميع الأخشاب في المنزل من نظافة المنزل الأساسية، ونجد أن وسائل التلميع التقليدية ليست مرضية و تلميع الأخشاب بالمنتجات التي تباع في المحلات المتخصصة لبيع ذلك؛ فهي عبارة عن تلميع مؤقت وخلال وقت قصير يرجع كما كان عليه، فالكثير من السيدات يبحثن عن وسيلة تلميع مضمونة وتظل فترة طويلة، لذلك لبينا هذا النداء وأعددنا لكم هذا المقال لنتعرف معكم على وصفة فعالة ومضمونة.

تلميع الخشب والموبيليا

من خلال المكونات التالية سوف يمكنك إرجاع الموبيليا مثل الجديدة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

مقدار من زيت الزيتون.

مقدار مناسب من عصير الليمون.

قطعة قماش نظيفة.

طريقة التلميع

بطريقة سهلة وبسيطة سوف نحصل على مكون تلميع سحري يدوم طويلا، وتتمثل الخطوات في الآتي: