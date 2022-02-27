نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افكار ذهبيه لحل مشاكل وتسليك حوض المطبخ والحمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة انسداد الحوض من المشاكل التي تواجها الكثير من ربات المنازل ويوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي لهذه المشكلة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على مجموعة من الطرق التي تساعد على حل مشكلة انسداد الحوض.

طريقة تسليك الحوض:

يتم تسليك الحوض باتباع خطوات بسيطة وتتبعوا معنا في السطور الآتية أفضل طريقة لتسليك الحوض:

استخدام سلاكة الحوض

هذه الطريقة من الطرق التقليدية التي يعتمد عليها في تسليك الحوض وتتم من خلال الحصول على سلاكة الحوض مع الحرص على تغطية الجزء المطاطي للحوض ثم يتم تسليك الحوض من خلال الضغط على السلاكة من فترة ستة دقائق إلى عشرة دقائق يم يتم إراحة اليد والبدء مرة أخرى.

استخدام خليط من ملح الطعام والبيكنج صودا

لدى البيكنج صودا أهمية كبيرة في تسليك مشكلة انسداد الحوض فيتم خلط البيكنج صودا مع ملح الطعام من خلال وضع ملعقة من الملح في الحوض ثم ربع فنجان من البيكنج صودا ويتم ترك الحوض لمدة ساعة ثم يتم وضع المياه الساخنة ثم يتم وضع منظف سائل في الحوض وستلاحظون الفرق على الفور.

استخدام خليط الخل مع البيكنج صودا

يعتبر ذلك الخليط من الطرق الفعالة التي تعمل على تسليك الحوض فيتم وضع نصف كأس من البيكنج صودا في الحوض ثم يتم وضع فنجان من الخل فوقها بكل بطئ، فتفاعل الخل مع البيكنج صودا يعمل على التخلص من مشكلة انسداد الحوض.

استخدام سلك المعدن

إذا لم تنجح كافة الخطوات السابقة ثم الاعتماد على سلك من المعدن في التسليك فيتم إدخاله في بالوعة الحوض مع تحريكها ولفها ويلزم اخراج كافة البقايا العالق التي تسبب انسداد ثم يتم وضع المياه الساخنة فوقه ثم يتم وضع سائل المنظف في فتحة التصريف

المياه الساخنة في تسليك الحوض

يمكن التخلص من مشكلة انسداد الحوض من خلال الاعتماد على المياه المغلي ولكن يلزم التأكد من أن ما حول أنابيب الصرف غير مطاطي أو بلاستيكي، فبعد تسخين المياه يتم وضعها في مجرى الحوض مع الانتظار لدقيقة ثم يتم صب ثلث إناء من المياه الساخن مرة أخرى ثم الانتظار لمدة دقيقة ووضع ثلث الإناء المتبقي مرة أخرى.