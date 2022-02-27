نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة || جهاز صغير ب 100 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 650 جنية اغلقه فورا بهذه الطريقة !! في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتفع فاتورة الكهرباء بشكل كبير في اغلب ايام السنة وهناك العديد من الأسباب التي تفعل ذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن الأسباب التي يمكن من خلالها ارتفاع فاتورة التيار الكهربائي دائما عندما نبدأ في ترشيد استهلاك الكهرباء نبدأ بالأجهزه الكبيرة التي تستهلك تيارا كهربائية كبيرة وربما هناك بعض الاجهزة الصغيرة الموجودة في المنزل ‏التي تستهلك تيارا اكبر ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن احد الاجهزة الصغيرة التي تتسبب في ارتفاع التيار الكهربائي بشكل كبير.

‏الأجهزة التي تسبب ارتفاع التيار الكهربائي

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الأجهزة التي تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية تستهلك تيار الكهربائي أكبر وهذا ينطبق على الثلاجة التي تحول التيار الكهربائي إلى طاقة التبريد والتكييف و غيره من الاجهزة داخل المنزل ومن أبرز الأمثلة على ذلك أيضا هي غلاية الماء التي تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية يمكن من خلالها تسخين الماء ورغم أن هذا الجهاز صغير إلا أنه يتسبب في ارتفاع كبير في التيار الكهربائي وربما يصل مقدار ارتفاع الكهرباء إلى أكبر من سعرها.

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ارتفاع التيار الكهربائي بسبب غلاية الماء

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تتسبب غلاية الماء في ارتفاع كبير في فاتورة التيار الكهربائي ربما يصل هذا الارتفاع إلى 750 جنيه وهذا أكبر بكثير من سعرها الذي ربما يصل إلى 200 جنيه لذلك لابد من الاقتصاد في استخدام غلاية الماء ويمكن استبدالها في تسخين الماء على البوتاجاز بطريقة عادية حتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع كبير في التيار الكهربائي.

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ربما تكون هناك الكثير من الأجهزة الموجودة في المنزل تعمل بشكل متواصل وتستخدم تيارا كهربائية اكبر ولكنها في نفس الوقت لا يصل استخدامها بنفس استخدام غلاية الماء وذلك لانه طريقتها تعتمد على تحويل الكهرباء إلى درجة حرارة كبيرة وهذا يجعل التيار الكهربائي اكبر لذلك تحتاج إلى كمية أكبر من الكهرباء حتى تعمل بشكل جيد ومن الاسباب التي تجعلها تستهلك تيارًا كهربائية كبيرة لأنه ‏يتم تشغيلها وإيقافها بشكل متكرر طوال اليوم ‏وهذا يزيد من مقدار الكهرباء الذي يسحبه هذا الجهاز.