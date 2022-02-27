شوف أحدث عروض اكسترا على الإلكترونيات من جوالات ولابتوبات وإكسسوارات وكاميرات وغيرهم Extra offers

تخفيضات خاصة جداً وعروض مميزة في كافة الفروع Extra Ksa offers في مدن عربية مختلفة، خاصة في مدن المملكة العربية السعودية، من كثير من الإلكترونيات الحديثة المتطورة، والتي تشمل لابتوبات، وجوالات حديثة مطورة، كما لديهم خصومات عديدة على أسعار الكاميرات، وغيرهم من إكسسوارات للإلكترونيات، وغيرهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وسوف نستعرض مع حضراتكم اليوم أحدث عروض اكسترا السعودية عبر موقع ثقفني.

عروض اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market في السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتنوعة لفترة محدودة على كثير من الإلكترونيات الحديثة المتطورة، ومن بينهم: خصم خاص على سعر شاشة سامسونج 27 بوصة الذكية شاشة الكل في واحد مع مكبر صوت مدمج، وكذلك توجد بالفروع تنزيلات حصرية مميزة على أسعار هواوي شاشة 23.8 بوصة عالية الوضوح باللون الأسود، وتخفيض آخر منهم على سعر واكوم لوح كتابة ذكي مع قلم رقمي يعمل مع أنظمة تشغيل ويندوز وماك، وتوفير آخر منهم على سعر كاميرا كانون 2000D 24 ميجابيكسل بعدسة 55 بوصة بخاصية الواي فاي مع فلاش مدمج.

تخفيضات حصرية مميزة من إكسترا ماركت Extra market Ksa

تتوفر مجموعة متميزة من العروض الحصرية على أسعار: طابعة الصور السلفي من كانون CP1800، وخصم آخر منهم على سعر طابعة الكل في واحد طابعة على الوجهين طابعة لاسلكية TS5، وتنزيل آخر منهم على سعر الطابعة اللاسيلكية الملونة من الكل في واحد من اتش بي SMART TANK 515، وتخفيض آخر منهم على سعر الطابعة الملونة من اتش بي HP2320 الكل في واحد.

تخفيضات إكسترا هايبر ماركت eXTRA لفترة محدودة

نستكمل تقديم باقي خصومات إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية على أسعار: قلم الجيل الثاني الأبيض من آبل Apple، وخصم آخر منهم على سعر الشاحن المتنقل من هواوي Huawei 10000 ملل أمبير الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر بنك الطاقة الأسود 10000 ملل أمبير من راف باور، وغيرهم من خصومات على أسعار بنك الطاقة المميز من جووي هيرو الأسود 10000 ملل أمبير، وخصم آخر منهم على سعر بنك الطاقة من أنكر 10000 ملل أمبير.