نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السيارات 2022: عروض مجموعة صالح للسيارات 2022 في المقال التالي
عروض السيارات 2022 واحدة من اكثر العروض التي يهتم بها عدد كبير جداً من محبي السيارات والمهتمين بمجال السيارات في المملكة العربية السعودية، ويبحثون بشكل يومي عن اخر عروض السيارات في السعودية للاطلاع عليها فهناك الكثير من العروض التي تتوفر بشكل يومي علي السيارات داخل السعودية، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم عروض مجموعة صالح للسيارات 2022 وهي عروض جديدة ومميزة.
عروض السيارات 2022 في السعودية
مجموعة صالح للسيارات 2022 أحد اكبر موزعي السيارات في المملكة العربية السعودية ويمتلك قاعدة كبيرة من العملاء داخل كافة المدن والمناطق بالمملكة كما انه يمتلك ما يزيد عن 35 علامة تجارية منتشرة داخل مدن السعودية وبالتالي فانة لدية الكثير من المتابعين الذين يبحثون بشكل يومي عن عروض مجموعة صالح للسيارات 2022 فهو دائما ما يوفر العديد من السيارات الحديثة المتوفرة داخل المملكة ويوفرها بعروض قوية وبخصومات كبري علي أفضل أنواع السيارات 2022.
هناك رغبة كبيرة لدي الكثير من محبي السيارات داخل المملكة في شراء سيارة حديثة وهناك من يرغب في تبديل وبيع السيارة الخاصة به ذات الموديل القديم واستبدالها بسيارة احدث، وتقدم مجموعة صالح للسيارات بالمملكة العربية السعودية مجموعة رائعة من احدث السيارات داخل المملكة العربية السعودية 2022 والتي يبحث عنها الكثير من عشاق ومحبي السيارات.
عروض مجموعة صالح للسيارات 2022
- سيارة هيونداي كونا GLS-Comfort موديل 2021 واحدة من السيارات الحديثة والمميزة التي تمتلك تصميم رائع ومناسب للعائلات أيضا ومتوفرة في مجموعة صالح للسيارات بسعر 85.100 ريال سعودي مع 5 سنوات ضمان ممتد بشكل مجاني.
- سيارة بايك BJ40 PLUS شامبيون موديل 2022 هي موديل السنة الحالية من شركة بايك وتمتلك السيارة تصميم رائع ومختلف وتزن نصف مليون كلم ومعها 5 سنوات ضمان مجانا كما انة يمكنك الحصول علي صيانة مجانية لمدة سنه كاملة، وتتوفر السيارة في مجموعة صالح للسيارات بالسعودية بـ 132.000 ريال سعودي.
- سيارة هافال دارجو ادفينشر موديل 2022 واحدة من السيارات المميزة التي تمتلك تكنولوجيا ذكية في استخدامها وتصميمها وتتوفر السيارة في مجموعة صالح للسيارات بـ 123.000 ريال سعودي.
- سيارة كيا سونيت GL-mid موديل 2022 تتوفر اليوم ضمن عروض مجموعة صالح للسيارات 2022 بسعر 79.400 ريال سعودي
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