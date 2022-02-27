شوف أفضل عروض اكسترا على شاشات التليفزيون وأجهزة المطبخ

تعرف معنا على مجموعة من أفضل عروض اكسترا وكذلك الخدمات التي يقدمها بمناسبة اقتراب شهر رمضان، العروض المقدمة من Extra متوفرة داخل 47 معرض من فروعها المنتشرة في المملكة بالإضافة إلى وجود خدمة الشراء أون لاين، تسري تلك العروض حتى يوم التاسع عشر من مارس القادم.

عروض اكسترا على الشاشات والأجهزة

تقدم عروض اكسترا مجموعة من شاشات التليفزيون لماركات مختلفة بخصومات وأسعار جيدة.

كذلك العروض على أجهزة المطبخ مميزة.

نذكر لكم أمثلة على مختلف الأحجام من الشاشات.

تليفزيون ذكي فائق الوضوح 85 بوصة من سوني بسعر 8999 ريال سعودي بدلًا من 17599 ريال.

سوني تليفزيون ذكي 55 بوصة سعره 3499 ريال سعودي.

تليفزيون 32 بوصة من كلاس برو بسعر 599 ريال.

وعن أجهزة المطبخ الأكثر تداولًا الخلاط اليدوي أو Hand Blinder الذي يستخدم بكثرة في المطبخ خاصة مع أنواع الشوربة المختلفة.

خلاط يدوي من كينوود مع مفرمة خضار سعة نصف لتر مقدم بسرعتين سعره 189 ريال.

خلاط يدوي من براون مع مفرمة 1000 وات مقدم بلون أسود والسعر 329 ريال بدلًا من 479 ريال.

باقة متكاملة من خدمات اكسترا