شوف أقوي العروض والمفاجأت من الدانوب بمناسبة يوم التأسيس

تحتفل الدانوب مع عملائها بجميع فروعها بيوم التأسيس على طريقتها الخاصة وتقدم بدل العرض عرضين وثلاثة أشتري قطعة وأحصل على الأخرى مجاناً 1+1 على منتجات البقالة والسلع التمونية، كما تقدم عرض خاص ولمدة أربع أيام فقط على الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مميزة، وتضرب الأسعار بجميع الهايبر ماركت والأسواق وتقدم أقل سعر بالمجلة الأسبوعية، متوفر العديد من العروض المغربية، منتجات العناية الشخصية للرجال والسيدات والمنزلية، أجهزة كهربائية وإليكترونية، وجوالات محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة، أواني منزلية، يسري عرض التوفير من يوم الأربعاء 23 فبراير حتي الثلاثاء 1 مارس، أو حتى نفاذ الكمية.

أقوي العروض والمفاجأت من الدانوب بمناسبة يوم التأسيس

عبوة التوفير من زيت دوار الشمس عافية خفة اكتر بسعر أقل 2 عبوة×1.5 لتر، بسعر 27.50 ريال بدلاً من 38.50 ريال.

زبدة غير مملحة / زبدة سوفت غير مملحة من لورباك، وزن الحبة 400 جرام، سعر القطعة 14.95 ريال بدلاً من 26.75 ريال.

عرض خاص 1+1 جبنة شيدر كرافت، 6 قطع × 100 جرام بسعر 37.95 رسال بدلاً من 76.50 ريال.

الدانوب تقدم لكم عرض خاص 1+1 مجانا أشتري أرز بسمتي سيلا الشعلان، مزة هندية، 1+2 مجاناً، بسعر 79.95 ريال بدلاً من 119.85 ريال أشتري قطعتين وأحصل على الثالثة مجاناً.

أشتري 3 قطع من شبيه قشطة بوك وأحصلي على 2 قطعة مجاناً، وزن الحبة 160 جرام، سعر العرض 9.95 ريال بدلاً من 22.50 ريال.

عرض التونة 1+2 مجاناً تونة خفيفة تندريا قودي، وزن 185 جرام، بسعر 18.50 ريال بدلاً من 27.75 ريال.

مجموعة شعرية أندومي 3 حبات، 5 قطع، بسعر 16.50 ريال بدلاً من 20.85 ريال.

زيت زيتون كوبوليفا، بوزن 250 مل، 2+2 مجاناً، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 41.00 ريال.

عالم إلكتونيات من الدانوب

شاشة 50 بوصة، سمارت LED، UHD، ماركة LG، بسعر 2799.00 ريال بدلاً من 4099.00 ريال.

شاشة LED، سمارت أندرويد تي في، 55 بوصة، ATC، بسعر 1699.00 ريال بدلاً من 2081.00 ريال.

جوال سامسونج جالكسي A127، أندرويد، بسعر 575.00 ريال.

جوال سامسونج جالكسي A226، 5G، بسعر 899.00 ريال.

جوال سامسونج جالكسي A52s، 5G، بسعر 1499.00 ريال.

أجهزة كهربائية منزلية من الدانوب