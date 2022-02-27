تخفيضات يوم التأسيس بشكل إلكتروني تستمر لتلك الموعد وفقًا لتصريحات وزارة التجارة

تتيح وزارة التجارة السعودية تخفيضات يوم التأسيس الإلكترونية، وذلك المنشآت التجارية دون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوية، فقد أعلنت الوزارة أن الموسم يبدأ من يوم 15 فبراير لعام 2022 ويستمر حتى 28 من شهر فبراير لعام 2022، كما أعلنت الوزارة أن الإصدارات للتراخيص، يكون من خلال الرابط الرسمي الخاص بوزارة التجارة، وسوف نعرض فيما يلي أنواع تراخيص التخفيضات بالتفاصيل.

ما هي أنواع تخفيضات يوم التأسيس؟

يوجد عديد من أنواع التراخيص، والتخفيضات وتختلف كلا منها عن الآخر، كما أبانته وزارة التجارة السعودية، وهي كالاتي:

تخفيضات شاملة وهو عبارة عن ترخيص توفره وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية، بمنح إجراء تخفيضات في جميع المنتجات في المتجر.

التخفيضات الجزئية حيث تمنح وزارة التجارة ترخيص الإلكترونية، بإجراء تخفيضات جزئية لا تقل عن 50 في المائة من المنتجات المعروضة في المتجر

التصفية النهائية للمتاجر وهو ترخيص تمنحه وزارة التجارة للمتاجر لإجراء تصفيات نهائيا، والتي ترغب في تغيير النشاط أو التي ترغب في إحداث تجديدات شاملة أو لنقل إلى مكان آخر.

ما التخفيضات الموسمية هي تراخيص تمنحها وزارة التجارة للمتاجر التي ترغب في عمل تخفيضات الموسمية في نهاية موسم محدد، وبدون فقدان أي يوم من أيام رصيد التخفيضات.

العروض الترويجية تتاح هذه الخدمة لأصحاب المتاجر الإلكترونية بتقديم عدد كبير لا محدود من العروض والتخفيضات، ولكن لا تزيد مدة العرض عن ستة أشهر، بحيث تكون ثلاث شهور في السنة كحد أقصى، ولا تزيد الرخصة الواحدة عن 45 يوم للتخفيضات الشاملة.

نظام إصدار التخفيضات وهو عبارة عن نظام يتيح التخفيضات إلكترونيا وإصدار الترخيص التخفيضات وتطلب خدمة العروض الترويجية دون أن يزور أي فرع وزارة التجارة.

مميزات نظام التخفيضات

يتميز نظام التخفيضات الذي أتاحته الوزارة عدة مزايا، وهى كالاتي: