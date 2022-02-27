فرصة للفوز في مسابقة الحلم 2022 بالجائزة الكبرى مليون دولار مع مصطفي ألغا

فرصة للفوز في مسابقة الحلم 2022 بالجائزة الكبرى الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 هو من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الكثير وتنتشر بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى منصة جوجل، حيث أنها من أهم المسابقات التي تم الإعلان عنها لما تتميز به من مصداقية كبيرة وواضحة وشفافية لا مثيل لها وتم الإعلان عنها حتى يتقدم المشتركين إلى الانضمام إليها من حول العالم، حيث أنها من المسابقات التي يتم عرضها على مجموعة قنوات إم بي سي.

فرصة للفوز في مسابقة الحلم 2022 بالجائزة الكبرى

يعتبر هذا البرنامج هو الأشهر على شاشات التلفزيون العربي، فيقدمه الإعلامي الشهير مصطفى ألاغا وحقق البرنامج شهرة كبيرة بين غيره من برامج المسابقات.

وتم الإعلان عنه وينتظر جميع المشتركين الإعلان عن الفائزين بجوائز برنامج ومسابقة الحلم.

حيث أنه أقبل الكثير من المشتركين على المشاركة في هذا البرنامج في موسمه الجديد

وتم الإعلان عن طريقة التسجيل والاشتراك في هذه المسابقة.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2022

تم الإعلان عن طريقة التسجيل في المسابقة الجديدة على الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

والتي سوف تذاع على قناة ام بي سي مصر، حيث أنه تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في شهر ديسمبر الماضي.

حيث يتم استلام الفائز رسالة على هاتفه المحمول في حالة إن كانت الدولة التي أرسلت منها الرسالة متاح فيها خدمة الاشتراك.

وقامت الجهات المختصة بالمسابقة بالعمل على توضيح جميع الأرقام الخاصة بالاشتراك في جميع دول العالم.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم