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عمر شويل - جدة فرصة للفوز في مسابقة الحلم 2022 بالجائزة الكبرى مليون دولار مع مصطفي ألغا - ثقفني
فرصة للفوز في مسابقة الحلم 2022 بالجائزة الكبرى الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 هو من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الكثير وتنتشر بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى منصة جوجل، حيث أنها من أهم المسابقات التي تم الإعلان عنها لما تتميز به من مصداقية كبيرة وواضحة وشفافية لا مثيل لها وتم الإعلان عنها حتى يتقدم المشتركين إلى الانضمام إليها من حول العالم، حيث أنها من المسابقات التي يتم عرضها على مجموعة قنوات إم بي سي.
فرصة للفوز في مسابقة الحلم 2022 بالجائزة الكبرى
- يعتبر هذا البرنامج هو الأشهر على شاشات التلفزيون العربي، فيقدمه الإعلامي الشهير مصطفى ألاغا وحقق البرنامج شهرة كبيرة بين غيره من برامج المسابقات.
- وتم الإعلان عنه وينتظر جميع المشتركين الإعلان عن الفائزين بجوائز برنامج ومسابقة الحلم.
- حيث أنه أقبل الكثير من المشتركين على المشاركة في هذا البرنامج في موسمه الجديد
- وتم الإعلان عن طريقة التسجيل والاشتراك في هذه المسابقة.
طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2022
- تم الإعلان عن طريقة التسجيل في المسابقة الجديدة على الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
- والتي سوف تذاع على قناة ام بي سي مصر، حيث أنه تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في شهر ديسمبر الماضي.
- حيث يتم استلام الفائز رسالة على هاتفه المحمول في حالة إن كانت الدولة التي أرسلت منها الرسالة متاح فيها خدمة الاشتراك.
- وقامت الجهات المختصة بالمسابقة بالعمل على توضيح جميع الأرقام الخاصة بالاشتراك في جميع دول العالم.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
- يتم الاشتراك في برنامج الحلم من خلال ارسال رسالة تحتوي على كلمة DREAM والرسالة تحتوي على إجابة السؤال الصحيحة.
- كما أنك تتمكن من الاشتراك في المسابقة على الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة من خلال تثبيت التطبيق على الهاتف من جوجل بلاي.
- ومن ثم العمل على تسجيل الدخول والاشتراك في المسابقة من كافة الدول العربية.
- لابد من أن يكون المشترك في هذه المسابقة عمره أكبر من ثمانية عشر عام وفي حالة إن كان المتقدم قاصر يتم استلام الجائزة على من ينوب عنه.
- وهذا بمجرد أن تكون الإجابة المرسلة إلى هذا الرقم صحيحة
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