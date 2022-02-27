افكار لعمل فانوس رمضان 2022 في البيت بالخطوات بمكونات بسيطة جدًا

افكار لعمل فانوس رمضان 2022 في البيت ، فانوس رمضان من أهم مظاهر الاحتفال بهذا الشهر الكريم، يزين الشرفات، والشوارع، للاحتفال مع الأهل والأصدقاء والجيران، والأطفال يحبونه كثيرًا منهم من يريده بالألوان الزاهية، والأشكال المزخرفة الرائعة، والآن أصبح من السهل عمل فانوس رمضان في البيت، لتزداد المتعة والبهجة، وليعيش الأطفال متعة عمله بالألوان التي يحبونها، لذا فكرنا اليوم في تقديم أفكار لعمل فانوس رمضان في البيت بخطوات بسيطة، وبمكونات متوفرة لديكم.

افكار لعمل فانوس رمضان 2022

انتشر مؤخرًا طرق كثيرة لعمل فانوس رمضان في البيت على الانترنت، ويظن البعض أنه من الصعب القيام بها لأنها تتطلب مزيدًا من الاحترافية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ تمامًا لذا سنقدم لكم بعض الأفكار التي يمكن من خلالها عمل فانوس رمضان في البيت بكل سهولة:-

طريقة عمل فانوس رمضان بالورق

المكونات المطلوبة: ورق ملون، شريط ساتان، لاصق شفاف.

يتم تقسيم الورق إلى نصفين، ثم يقص من نصف الورق قليلًا.

يجب الحرص على أن يصبح مربع الشكل على قدر المستطاع.

ثم يتم عمل شقوق من المنتصف بأبعاد متساوية بمسافة 2 سم.

يجب الحرص على أن تكون الخطوط ايضًا متساوية لذا يمكن رسمها بالقلم الرصاص بشكل خفيف.

بعد قص كمية الورق كله يتم وضع ورقتين بألوان مختلفة معًا ثم تلف مثل الشكل الاسطواني.

يتم لصق الورق اللاصق الشفاف فقط من الأعلى من والأسفل.

ثم تعليق شريط الساتان من الأعلى من الطرفين للإمساك بالفانوس.

طريقة عمل فانوس رمضان بخطوات سهلة