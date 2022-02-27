شوف عروض ساكو المذهلة تخفيضات موقع ساكو الرائعة saco offers

عروض ساكو المتميزة على آلاف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بخصومات كبيرة يقدمها موقع ساكو لعملائه. وتحرص ساكو باستمرار على توفير كافة متطلبات العملاء داخل المملكة العربية السعودية من التجهيزات المنزلية، والمسابح، والجلسات الخارجية وكراسي الاسترخاء أيضا. كما يوجد ضمن المنتجات المعروضة في الموقع أدوات التصليح المختلفة ومستلزمات الحدائق، وغيرها الكثير من الأصناف الأخرى التي لا غنى عنها في أي منزل.

عروض ساكو

اشتري جهاز صانعة الفطائر هملتون بيتش من ساكو بقوة ٦٠٠ واط واحصل على خصم بقيمة ٢٩.٩٣ ريال. حيث يعرض مقابل ٦٩.٨٢ ريال بدلا من ٩٩.٧٥ ريال. تحتوي على أجزاء قابلة للغسل داخل غسالة الأطباق، كما أنها مغطاة بطريقة متينة غير لاصقة.

احصل على وعاء الطهي البطيء سعة 4.5 لتر القابل للبرمجة، يعرض بسعر ٢٩٩.٧٥ ريال بدلا من ٢٢٤.٨١ ريال. تعمل بقوة ٢٧٥ واط. لشراء المنتج بالتقسيط يمكنك التقسيط على ثلاث دفعات بدفع قسط شهري ٧٤.٩٣ ريال بدون أي فوائد عبر تمارا التقسيط.

موقع ساكو

اصنعي الجبن والزبادي اليوناني في منزلك باستخدام صانعة الجبن والزبادي سعة ٢ لتر، تعمل بقوة ٤٤ واط يمكنك أيضا استخدامها في تحضير المخللات المختلفة والأطعمة المخمرة. احصلي عليها مقابل ٣٠٣.٨٠ ريال بدلا من ٣٧٩.٧٥ ريال سعودي.

فرن برو بلس بتحكم رقمي قوة ١٥٠٠ واط احصل عليه مقابل ٣٠٦.٦٠ ريال بدلا من ٤٣٨ ريال بخصم نقدي ١٣١.٤ ريال، ادفع مبلغ ١٠٢.٢٠ ريال سعودي على ثلاث دفعات للشراء بالتقسيط عبر تمارا.

لعشاق القهوة اشتري آلة تحضير القهوة التركية ٤- ٥ أكواب ٧٣٥ واط بسعر ٤٦٣.٦٠ ريال بدلا من ٥٧٩.٥ ريال بخصم نقدي ١١٥.٩ ريال.

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