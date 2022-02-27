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عمر شويل - جدة جهاز صغير يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام ستوفر فلوسك - ثقفني
العديد من الأشخاص يعانون من الارتفاع الملحوظ في فاتورة الكهرباء، والاستهلاك الكبير الذي يحدث رغم عدم استخدام أي مواتير أو آلات تعمل على سحب جزء كبير من الكهرباء، ويزيد هذا الأمر ضيق الكثيرين ويجعلهم يتأففون منه، لذا قررنا اليوم أن نذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى ذلك فضلا عن ذكر الطرق التي تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وذلك يمكنك معرفته من خلال متابعة هذا المقال.
الأجهزة التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء
يوجد داخل كل منزل بعض الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كم كبير من فاتورة الكهرباء، وأبرز هذه الأجهزة:-
- السخان الخاص بالمياه، والتي يتواجد في كل بيت ويتم استخدامه بكثرة في فصل الشتاء وتشغيله بصفة مستمرة دون فصله، فينتج عنه إهدار كبير لفاتورة الكهرباء، ونلاحظ أن الاستهلاك في حالة زيادة.
- أيضا الجهاز الخاص بإعداد وتحضير التوست رغم صغر هذا الجهاز إلا أنه يستهلك قدر كبير جدا من الكهرباء ويكون في حاجة إلى دفعة كبيرة جدا، حيث أنه في الفترة الأخيرة أثبتت الدراسات أنه يستهلك نحو كيلو واحد واط من الكهرباء فور استخدامه لمدة ساعة وفي حال مدة زيادة وقت استخدامه فإن استخدامه للطاقة يزداد.
- كما أن الكاتل الخاص بالماء المغلي الذي يقوم بغلي الماء فيه يستهلك بنسبة كبيرة جدا من الكهرباء، لذا ينصح دائما لتقليل استخدام هذه الغلاية، فضلا عن فصل من الكهرباء حتى ولو لم يعمل لأنه يستهلك كهرباء أيضا وهو بهذا الشكل.
- كما أنه من المعروف أنه يوجد أيضا العديد من الأجهزة التي لا تعمل إلا باستخدام الكهرباء ويترتب على استخدامها زيادة فاتورة الكهرباء كل شهر بنسبة كبيرة، وابرزها هي الأجهزة الخاصة بالكمبيوتر، فضلا عن الثلاجة، وكذلك موتور المياه.
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