فكرة عبقرية طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس

يعاني الكثير من الأشخاص في منازلهم من مشكلة الذباب والناموس، وخاصة عند النوم مما يجعل الأمر مزعجا، فيلجؤون إلى المبيدات التي تحتوي علي مواد سامة مما يسبب خطر على أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ولا يستطيع جميع الأفراد شراء المصيدة الجاهزة، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الطريقة التي يمكن أن تحضيرها في المنزل بأبسط المكونات ودون أي تكاليف.

مكونات تحضير مصيدة الذباب بالمنزل

والأن سوف نوضح لكي المكونات التي تحتاجيها لعمل مصيدة بالمنزل، بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في جميع المنازل، وسوف نوضحه لكم في النقاط التالية.

في البداية نحتاج أن نحضر شريط سوليتب.

زجاجة كولا فارغة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

قلم للتحديد.

سكين مطبخ.

طريقة عمل المصيدة

وبعدما تعرفنا على مكونات عمل المصيدة والتي تعتبر سهلة وبسيطة إليكم طريقة تحضير المصيدة والتي تكون بأقل وقت وجهد موضحه كالتالي.

نقوم برسم خط على منتصف الزجاجة، ثم نقوم نقوم بقص الزجاج إلي نصفين.

نحضر كوب من الماء المغلي ونضعه في نصف الزجاجة السفلي.

نبدأ في أضافة ملعقة الخميرة ونصف كوب السكر جيدا.

نغطي الزجاجة من أعلى بكيس من البلاستيك مع عمل ثقوب وبمجرد أن يقترب الذباب من الزجاجة ويشم رائحة الخميرة بالسكر سوف يموت.

وبذلك نكون حضرنا مصيدة للذباب في المنزل بأقل التكاليف وبمكونات بسيطة يمكن أن تغير الزجاجة كل 10 أيام.

طرق أخري لطرد الذباب

كما أنه يوجد طرق سهلة تساعد على طرد الذباب من المنزل موضحة كالتالي: