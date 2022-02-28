نجاحك في شغلك ومستقبلك متوقف على إذا كنت أكتر إنتاجا في الليل أم النهار تعرف علي أسرار شخصيتك

نجاحك في شغلك ومستقبلك متوقف على إذا كنت أكتر إنتاجا في الليل أم النهار. كيف تعرف أنك شخص نهاري أم ليلى وهل بالفعل تميل إلى النشاط والحيوية بالليل أو النهار أو حتى في بداية المساء. فتكون من الشخصيات المسائية، وفي هذا المقال سنساعدك على اكتشاف أنسب وقت خلال اليوم لأحد القرارات الصحيحة، والصفات الأكثر دقة التي سترشدك لفترة نشاطك وحيويتك.

نجاحك في شغلك ومستقبلك متوقف علي طبيعة شخصيتك

الكثير من الشخصيات لهم طبائع مختلفة وتختلف إنتاجيتهم خلال اليوم، واتضح أن هذا يرجع إلي طبيعة الشخصية ففي كل الأحوال عليك، محاولة الاستيقاظ صباحا و استكشاف طبيعة جسدك. محاولة الاستيقاظ مبكرا ومحاولة التركيز وعمل روتين صباحي للتأكد من طبيعة نشاطك في الصباح، وهذه الصفات ستساعدك أكثر علي اكتشاف أنسب الأوقات لنشاطك الذهني.

الشخصية النهارية

تستمتع الشخصية النهارية بضوء النهار والشمس

تميل إلي الابتهاج والمرح وطاقة إيجابية عالية.

السعي إلى إسعاد الآخرين والتفاؤل.

تميل الشخصية النهارية اللي التحرك وزيادة العلاقات في العمل أو الصداقات.

الشخصية النهارية بالطبع تكون أكثر نشاطا وإنتاجا وإنجازا للمهام الكبيرة نهارا.

تميل الشخصية النهارية إلى أخذ القرارت المهمة والمصيرية بالنهار.

الشخصية المسائية

تميل إلى النشاط والتجدد في فترة المساء عند غروب الشمس.

تتميز هذه الشخصية بالوسطية في أخذ الآراء والتعاملات.

تحب مساعدة الأخريين وتقديم الخدمات قدر الإمكان.

تميل الشخصية المسائية إلى الانتقائية فتكون الصداقات محدودة ولكن أهل للثقة.

يرون نقاط التميز والتفرد في المناطق التي يجلسون بها، حيث انهم لهم رؤية مختلفة في اختيار الأماكن التي يجلسون بها.

الشخصيات الليلة