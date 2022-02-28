نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 28 فبراير 2022 الطازج نصف السعر ليوم واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 28 فبراير 2022 مهرجان الطازج الأسبوعي اليون الاثنين وحتى نهاية اليوم بجميع فروع أسواق العثيم ماركت في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين هو اليوم الطازج بأسواق العثيم، الكثير من العملاء يتسوقون في يوم الاثنين للحصول على الكثير من المنتجات بنصف السعر، لا تقتصر عروض العثيم على الفواكه والخضروات فقط، وإنما توجد العديد من العروض الأخرى على منتجات مثل الأجبان ومنتجات العطارة، وكذلك بعض الأجهزة الكهربائية، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 28 فبراير 2022

تفتح فروع أسواق عبد الله العثيم بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة صباح اليوم التالي، تكون العروض متاحة طوال اليوم وحتى نفاذ الكميات المتاحة، تتميز خضروات وفواكه العثيم بالجودة العالية يوم الاثنين، وكونها طازجة مثل أي يوم آخر، ولا تختلف جودتها عن باقي أيام الأسبوع.

تجدون في عروض اليوم من العثيم خضروات وفواكه بنصف السعر مثل الخيار وبرتقال العصير والكرنب البنفسجي الأكثر استخداماً في السلطات، إلى جانب الكمثرى الافريقي والليمون الشبك، والجزر السعودي المحلي، بالإضافة إلى البطاطا الحلوة، خضروات وفواكه بسعر التكلفة مثل الموز والكلمنتينا والبخارى الحمراء، إلى جانب تفاح رويال جالا، والتفاح الأصفر، طماطم جرين هاوس وقرع عسلي وكوسة خضراء، وبطاطس حجم كبير.

أما عن عروض اللحوم فمنها لحم تيس أثيوبي بالعظم مبرد بتخفيض كبير يباع بسعر التكلفة، كذلك مفروم بقري برازيلي مجمد، ودجاج التنمية قطع متنوعة، وكذلك دجاج اليوم قطع، ومن مخبوزات زود تجدون عروضاً على كرواسون بحشوة الجبن البيضاء بنصف السعر، بسبوسة بالسمن الطبيعي بنصف السعر، دونات، كيك اللوز والفانيليا، وكيكة الغابة السوداء.

مجموعة عروض أخرى تشمل الأجبان والزيتون، نصف السعر لزيتون اكورسا الأسود، 3 حبات زبدة لورباك الطبيعية بسعر التكلفة، منتجات العطارة مثل الهيل والزعتر والتي لا غنى عنها في الكثير من الأكلات، عروض العصائر والمخللات.

أحدث عروض العثيم اليوم مهرجان الطازج نصف السعر

الصور التالية توضح لكم أحدث عروض العثيم اليوم من خلال مهرجان الطازج الأسبوعي: