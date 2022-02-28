نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدة تضع الخل والملح بالغسالة كل يوم مع الغسيل لو عرفتم السبب لفعلتم مثلها مفاجأة مذهلة في المقال التالي
من أبرز المشاكل التي تواجه الأمهات بعد غسيل الملابس في الغسالة أو حتى غسيل الأطباق في غسالة الصحون هي رائحة غريبة لا تستطيع الثلاجة التخلص منها وتحاول هي إضافة معطرات الملابس وأي شيء له رائحة جميلة ومع ذلك لا تنجح في التخلص من هذه الرائحة بسهولة حتى تتضع الملابس في الشمس وتمتص هي هذه الرائحة لكن مع تطور أجهزة الغسيل أحيانًا تجف الملابس دون الحاجة إلى الشمس ولكنها تكون لا زالت تحتفظ بتلك الرائحة، لكن يوجد على طبيعي للقضاء على هذه المشكلة والعديد من مشاكل الغسيل الأخرى وهي إضافة الخل والملح مع الغسيل ولكن كيف يمكن فعل ذلك وفي أي خطوات الغسيل هذا ما يمكننا معرفته خلال هذا المقال.
فوائد الخل والملح في الغسالة
بعد إتمام برنامج الغسيل ووضع مسحوق الغسيل ومعطر الملابس والحصول على النظافة المطلوبة اتبع الخطوات التالية حتى تستفيد من وضع الملح والخل في الغسالة:
- قومي بشطف الغسيل جيدًا من الصابون وقومي بتنشيفه وإخراجه من الغسالة.
- املئي الغسالة بالماء حتى نهيتها.
- اسكبي في الغسالة ثلاث ملاعق من الملح أو نصف كوب من الخل.
- شغلي الغسالة قليلًا تدور ويذوب الملح في الماء.
بعد ذلك ضعي الملابس وقومي بشطفها مرة أخرى باستخدام الملح والخل وستلاحظين الفرق في رائحة الملابس.
- بعد ذلك قومي بشطف الملابس مرة أخرى حتى تتخلص من آثار الملح والخل ولا يتعرض الجسم للحكة عند ارتداء الملابس.
- احرصي على ألا تكون المواد التي تم صنع الملابس منها قد تتفاعل مع الملح والخل وتؤدي إلى إفساد قطعة الثياب تلك.
- عند إخراج الملابس من الثلاجة قومي بغسلها جيدًا وسوف تلاحظين أن الخل والملح اعطي فوائد مذهلة جدا لغسالتك والغسيل.
- له فوائد كبيرة جدا يعمل على تتظيف الغسيل كما يعطيك رائحة جميلة جدا الملابس يجعل رائحتها عطرة ومميزة سيسالك الجيران عليها من كتر رائحتها المفضلة التي تجعل لون مميز وراحة أكثر من رائعة الملابس يمكنكم تجربة هذه الطريقة وستلاحظين الفرق بنفسك
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