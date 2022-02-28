شوف عروض التجهيزات المنزلية من أسواق العثيم الأسبوعية بأقوي الخصومات

الكثير منا يبحث عن العروض التي تناسب ميزانيته الشهرية أو الأسبوعية لذا تسعى أسواق العثيم بتوفر كل أحتياجات كل منزل سعودي ومغترب وتجدد بعروضها، الأسبوعية حتى تثبت ذاتها بين العروض الأخري بالسوق، تقدم للجميع بهذا العرض المغري تجهيزات منزلية من الآخر يا بلاش، وبخصومات هائلة على الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية.

عروض التجهيزات المنزلية من أسواق العثيم الأسبوعية بأقوي الخصومات

صانع طعام كنوود متعدد الاستخدام، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 275.00 ريال.

كولين قدر ضغط، سعة 10 لتر، بسعر 269.00 ريال بدلاً من 439.00 ريال.

ميكرويف كولين، 20 لتر، سعر الحبة 199.00 ريال بدلاً من 379.00 ريال.

خلاط فليبس مع 2 مطحنة، سعر الحبة 99.00 ريال بدلاً من 179.00 ريال.

طقم كسرولا رويال فوود 8 قطع، سعر الطقم 199.00 ريال بدلاً من 437.00 ريال.

طقم قدور رويال فوود 8 قطع، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 179.00 ريال.

أجهزة كهربائية منزلية

قلاية كوولين هوائية بالبخار، سعه 7 لتر، بسعر 369.00 ريال بدلاَ من449.00 ريال.

فرن أوكارنيا كهربائي، بطاطس سعة 45 لتر، بسعر 379.00 ريال بدلاً من 529.00 ريال.

عجان GVC، بسعر 279.00 ريال بدلاً من 349.00 ريال.

قطاعة خضروات كنوور، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال.

طباخة أرز ATC، سعه 9.8 لتر، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال.

موقد إلكتروني كهريائي، بسعر 59.00 ريال، بدلاً من 69.00 ريال.

مكواة براون بخار SA، بسعر 129.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال.

طقم كاسات شاي، 6 قطع، 4.95 ريال بدلاً من 189.00 ريال.

حافظة طعام بلاكستون، 3 قطع، بسعر 79.00 ريال بدلاً 110.00 ريال.

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