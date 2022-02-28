نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو البيك فلافل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن منيو البيك فلافل يحرص جميع الأشخاص على معرفته، وهذا لأن مطعم البيك من أفخم المطاعم وأكبرها داخل السعودية، حيث يقدم الكثير من الوجبات المميزة وبسعر في متناول الجميع ويناسب جميع الفئات، ويمتلك المطعم سلسلة من الفروع منتشرة بكافة أرجاء المملكة ولا يقتصر وجوده بها وهذا لأن هناك فروع كثيرة منتشرة خارجها، ويرغب الأشخاص أيضاً بالتعرف على الأصناف الجديدة التي تم إضافتها في المنيو، بالإضافة إلى أرقام التواصل والدليفري الخاص بالمطعم من أجل الطلب من المنزل.

منيو البيك فلافل

مطعم البيك يعد أحد أكبر المطاعم داخل المملكة والخليج العربي، حيث يقدم الكثير من الوجبات المختلفة لكل فئات المجتمع السعودي وقد أسست تلك الشركة بمنتصف السبعينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت وللآن تخطو خطوات كبيرة ناحية التطور والاختلاف في الوجبات التي يتم تقديمها للعملاء وغيرها من الأمور، وأحد ما يبحث عنه الأشخاص حالياً هو منيو البيك فلافل والذي يتمثل بالتالي:

سعر وجبة فلافل البيك 7.5 ريال سعودي.

السعر فلافل البيك 5 ريال سعودي.

سعر ساندوتش فلافل البيك 5 ريال سعودي.

تكلفة سناك فلافل 2.5 ريال في مطعم البيك.

رقم البيك المجاني

إن مطاعم البيك في السعودية وفرت الكثير من الأقسام من أجل أن تقدم خدمة متكاملة إلى العملاء، وأحد هذه الأقسام الدعم الفني والذي يمكن من خلاله حل المشكلات، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالشخص بشكل فوري، ويمكن التواصل من خلال قنوات التواصل التالية مع الدعم الفني بجانب رقم الهاتف الموحد وهو 8002442245:

التواصل من خلال الفاكس.

الاتصال على رقم الهاتف الخاص بالمطعم.

حلويات البيك السعودي

لا يتخصص مطعم البيك في السعودية أو في أي مكان آخر بتقديم وجبات مالحة فقط إلى العملاء، بل يقوم أيضاً بتقديم حلويات وآيس كريم كالتالي:

سعر بولة آيس كريم الشيكولاتة 2 ريال سعودي.

سعر وجبة الآيس كريم بالفراولة 2 ريال سعودي.

عصير البرتقال يبلغ سعر 2 ريال سعودي.

سعر بولة آيس كريم الفانيليا 2 ريال سعودي.

وجبات البيك الجانبية

هناك عدة وجبات جانبية تقدم بجانب الوجبات الرئيسية وهي كالتالي: