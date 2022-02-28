شوف أقوى عروض نهاية الشهر من عروض اكسترا السعودية على أسعار مختلف السلع Extra Ksa

تتوفر خصومات خاصة عديدة في كافة فروع إكسترا السعودية Extra Ksa offers على منتجات مختلفة ومن خلال إكسترا أونلاين، وإليكم تفاصيل عروض هذا الشهر من إكسترا السعودية على الالكترونيات بأنواعهم، كما تتوفر بالفروع خصومات خاصة عديدة على أسعار الجوالات واللابتوبات بأنواعهم، سوف تستمتعون بكل هذه العروض وأكثر من خلال موقع ثقفني لجديد عروض المملكة العربية السعودية، وباقي الوطن العربي.

عروض اكسترا السعودية على كثير من المنتجات والسلع حتى نفاذ الكميات

تتوفر بعروض إكسترا السعودية خصومات مميزة على أسعار: فيليبس القلاية بدون زيت Philips 0.8 كيلو بسعة 4 كجم باللون الأسود، كما لديهم خصم آخر على سعر قلاية فيليبس Philips الهوائية 1.2 كجم بسعة مميزة، وبقوة 2000 واط باللونين الأبيض والرمادي، وخصم آخر منهم على سعر المقلاية بدون زيت من ديلونجي باللونين الأبيض والأسود، 1.7 كجم بقوة 1000/1400 واط، كما بالفروع خصومات حصرية على أسعار القلاية الهوائية والفرن متعددة الوظائف من Keenwood بسعة 11 كجم وبقوة 2000 واط، وعرض آخر منهم على سعر مقلاة فيليبس المميزة باللونين الأسود والنحاسي 1.4 كجم.

خصومات عديدة من إكسترا السعودية على أسعار منتجات مختلفة لفترة محدودة

تتوفر كثير من الخصومات الخاصة على أسعار منتجات مختلفة، ومن بينهم: خصم خاص على سعر فت جير حامل سماعة الرأس المصنوعة من الألومنيوم مع حامل هاتف قابل للإمالة باللون الفضي، وخصم آخر منهم على سعر فت جير حامل شاشة الألعاب الاحترافية باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر Game master سماعة الألعاب للمحترفين مع مايك لأجهزة الألعاب والكمبيوتر.

خصومات خاصة أخرى من عروض إكسترا الأسبوعية Extra offers

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية على أسعار منتجات عديدة من إكسترا ماركت، ومنها: خصم خاص على سعر براتيك الحامل الجداري الكامل الحركة لغاية 37-70، وخصم آخر منهم على سعر براتيك حامل التلفزيون الجداري الفولاذي كامل الحركة 32-70 انش باللون الأسود، ولديهم أيضاً خصم ممتاز على سعر براتيك الحامل الجداري الكامل الحركة حتى 32-65 انش، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار براتيك حامل الشاشة من 37_70 بوصة، وغيرهم من خصومات.