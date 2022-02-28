اربح الآن مع مسابقة الحلم واشترك في سحب الـ 100000 دولار

فرصة ذهبية جديدة أمام المشتركين من أجل الحصول والفوز بجائزة الـ 100 ألف دولار أمريكي من مسابقة الحلم، والتي سيتم السحب عليها بنظام القرعة العشوائية خلال الفترة المقبلة مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، وسيتم على الفور السحب من بين آلاف المشتركين، لاختيار فائز واحد، سيتم الاتصال عليه والتواصل معه من أجل تهنئته بالفوز بالجائزة، ومن ثم الحصول على البيانات الخاصة به، وتحديد موعد تسليمه الجائزة لاحقًا نقدًا.

الاشتراك في مسابقة الحلم

والفرصة متاحة أمام الجميع من أجل إتمام الاشتراك في المسابقة من جميع الدول، وفقًا لقوانين المسابقة المنظمة لها التي أشارت إلى إمكانية الاشتراك حتى موعد السحب على الجائزة الجديدة، مع إمكانية الاشتراك مجددًا في حالة إذا لم يحالفك الحظ أثناء السحب، من أجل الدخول في السحب التالي، مع الأخذ في الاعتبار من ضرورة تفعيل الاشتراك من خلال الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة الذي يصلك في رسالة فور المشاركة أو الاشتراك عبر إحدى الطرق الأساسية، سواء الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لدولتك، أو عبر إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى ذات الأرقام.

الاشتراك عبر تطبيق حلم

كما يُمكن الآن بكل سهولة ويُسر من تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية على هاتفك الجوال، ثم القيام بتثبيته والبدء في استخدامه وتسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري، ثم تسجيل رقم هاتفك، ثم تسجيل البيانات الخاصة بك وتسجيل الكود الذي يصلك للتأكيد، ثم إرسال الاشتراك إلى المنظم، ما يعني أن الاشتراك والمشاركة في المسابقة أصبح متاحًا من خلال الموبايل الخاص بك دون أي معاناة، أو الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للمسابقة واتباع خطوات الاشتراك المدرجة في الصفحة الرسمية، وكتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة.

وفي حالة عدم وجود اسم دولتك بين أرقام الاتصالات المتاحة من المسابقة، يُمكن المشاركة من خلال الاتصال على الرقم الدولي الموحد.