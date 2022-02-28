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عمر شويل - جدة أهمية شدات ببجي موبايل وكيفية تأمين الحساب الخاص بك في اللعبة حيث أن لعبة ببجي أصبحت الشغل الشاغل لكل الأشخاص المستخدمين لها في كل أنحاء العالم وايضا في كل مكان في الوطن العربي، عن طريق استخدامك لشدات ببجي تستطيع الحصول على كل شئ يلزمك وتحتاج إليه.

فيمكنك أن تحصل على مجموعة من الأدوات الهامة والضرورية عن طريق استخدام الشدات تحصل على أسلحة أو ملابس أو سيارات أو معدات وغيرها من الأدوات الهامة التي تحتاج إليها لكي تفوز في العبة، أما عن الموسم الجديد من هذه اللعبة المشهورة فهو يعتبر من أفضل وأهم المواسم فالاصدار الحالي يجعل كل لاعب يكون محترف فيها بكل سهولة وبالأخص عند شحن الشدات.

طريقة تأمين حسابك الخاص في لعبة ببجي

يجب على كل لاعب ان يقوم بتأمين حسابه الخاص به في لعبة ببجي موبايل وذلك يمكنك أن تفعله بعد الشحن الشدات أو قبل الشحن، ومن أهم أسباب تأمين حسابك في اللعبة هو منع أي شخص من أن يحترق أو يسرق حسابك، ومن أهم وأفضل الخطوات التي تقوم بها تأمين الحساب من خلال اتباع الخطوات التالية:

تقوم اول شئ باختيار كلمة مرور تكون قوية.

تربط حسابك الخاص بك في لعبة ببجي بالايميل الموثوق أو يمكنك ربطه بحسابك في تويتر.

بعد ذلك سوف ترسل لك رسالة نصية على هاتفك عندما تقوم بالشحن.

تعرف على أهمية شحن شدات ببجي

كل لاعب يسعى دائما بأن يقوم بشحن الشدات لاستخدامها في لعبة ببجي موبايل لأن الشدات تعتبر الطريقة الوحيدة السريعة التي تجعل اللاعب يحترف في اللعبة في اقل وقت وبالأخص بأنها تجعل كل اللاعبين يقوموا بشراء كل شئ يحتاجوا إليه ويريدونه للعبة والفوز بها مثل الأسلحة والملابس وغيرها من الأدوات.

أما الموسم الجديد من هذه اللعبة الرائعة والمشهورة بعض الاضافات المميزة والعامة ومن أهمها إضافة الطائرات للمتحر الخاص بلعبة ببجي موبايل فيمكنك أن تقوم بشرائها مثل السيارات، يحب على كل اللاعبين الشحن الشدات بطرق رسمية حتى لا يتعرضوا لأي ضرر ويجب أن لا يقوموا بتسجيل اي معلومة عن الدفع والتي تختص بشراء الشدات على الجوال حتى لا يتم شراء اس ادوات بدون أن تعرف.