احذر من أحلام إن رأيتها في منامك إياك أن تحكيها لأحد لا تحكيها حتى لمفسر الأحلام

يعتقد جميع الناس على أن الأحلام ما هي إلا عبارة عن أنها تفسير للأفكار و جميع الضغوط الموجودة في العقل الباطن، لكن الأحلام التي نراها لا ينبغي أن تقال كلها فيجب الامتناع عن بعضها ، فهناك بعض الأحلام التي لا يجب أن نتحدث عنها أبدًا ، إذا كنت لا تعرف ما الذي تحلم به وما المقصود من هذا الحلم ، يجب أن تقرأ هذا المقال حتى النهاية وستجد الكثير من المعلومات حول الأحلام وتفسيرها.

تفسير الأحلام

تكون إشارة أو رسالة يتم توصيلها إليك من خلال هذا الحلم ولكن يوجد بعض الأحلام تكون غير سارة ومستحبة فليست جميع الأحلام مباشرة وتدل على وجود فرحة أو غيرها وأنما يوجد بعض الأحلام يجب أن تمتنع عن تفسيرها حتى لا تقع بالفعل ويحدث أي مشكله بعد القيام بتفسير ذلك الحلم.

أحلام لا يستحب حكيها

هناك بعض الأحلام التي يجب ألا نحكيها عندما تراها في المنام ، ها هي الأحلام:

عندما يدعوك الميت في الحلم للذهاب معه إلى أي مكان: عندما ترى في المنام أن هناك رجلاً ميتًا يطلب من الأحياء أن يدخلوا مكانًا مجهولًا معه فلا يجب أن تتحدث عن الحلم عندما تستيقظ ، حتى لو كانت نواياك جيدة لا تخبرها لأنها غير سارة ولا يستحب القيام بقولها.

حلم سقوط الأسنان: عندما ترى أسنانك تتساقط داخل الحلم أو شخصًا ما انت تعرفه تتساقط أسنان في المنام فلا يجب عليك أن تتحدث عن الحلم لأن ذلك يكون بمثابة ينذر بأمور سيئة.