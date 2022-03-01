نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الجبارة بدون فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة أصعب البقع في دقيقتين في المقال التالي
عمر شويل - جدة الخلطة الجبارة بدون فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة أصعب البقع في دقيقتين - ثقفني
تبحثين عن طرق فعالة للتخلص من دهون الأواني والحلل والطاسة المحروقة، قمتي باستخدام العديد من المنظفات ولكن بدون فائدة، نقدم لكي اليوم سيدتي خلطة جبارة لتنظيف الأواني والطاسة المحرقة، وصفة سحرية تقوم بتفتيت الدهون المتراكمة وتعيد الأواني لامعة كما كانت، وصفة متوفرة في مطبخك، قومي باستخدامها ولن تندمي وستحرصين على استخدامها باستمرار.
تنظيف طاسة القلي المحروقة
هناك العديد من الخلطات الجبارة والطبيعية التي تعمل على تنظيف الأواني، والتخلص من الدهون والحروق، فقط اتبعِ الخطوات الآتية:
- وصفة بيكربونات الصوديوم
مكونات الوصفة:
- 3 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- 1 كوب من الخل الأبيض.
- 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- مناديل مطبخ.
طريقة تحضير الوصفة:
ولتحضير هذه الوصفة لا بد من القيام بالخطوات التالية:
- قومي بوضع بيكربونات الصوديوم على الطاسة المحروقة ثم قومي بتغطيتها بالمناديل.
- ضيفي الخل الأبيض إلى الطاسة والليمون واتركيه لمدة ساعة.
- قومي بغسل الطاسة جيدًا بسلك المواعين ستجدين تساقط الحروق الملتصقة على الطاسة.
- عيدي استخدام الخلطة للتخلص نهائيًا من آثار الحروق.
وصفة الكركدية لتنظيف الأواني
مكونات الوصفة:
- 1 ملعقة كبيرة من الكركدية الجاف.
- 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 1 ملعقة كبيرة من الملح الخش.
- 3 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- قشور ليمون طازجة.
طريقة تحضير الوصفة:
- في البداية يجب أن تحضري وعاء كبير وضعي به 1 لتر أو 2 لتر من الماء وضعي بها كلًا من عصير الليمون والكركدية وقشور الليمون والملح وارفعيه على النار إلى أن يغلي لمدة 10 دقائق.
- ضعي الوعاء أو الطاسة المحروقة في الإناء واتركيه يغلي على النار لمدة تلت ساعة.
- قومي بإخراج الطاسة وفركها بالسلك أو بسكينة وغسلها جيدًا بغسيل المواعين.
- قومي بوضع الطاسة مرة أخرى في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة واخرجها وغسلها جيدًا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ