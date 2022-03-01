شوف أقوى عروض ساكو الأجهزة الكهربائية المنزلية وتخفيضات حصرية

عروض ساكو تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها العديد من منتجات الطاولة والأثاث المنزلي والخارجي، وحيث أن شركة ساكو للبيع بالتجزئة والتسويق تمثل إحدى أكبر شركات التجزئة في المجتمع العربي والشرق الأوسط فإنها تنفرد بخصومات وتخفيضات جبارة لا تقبل المنافسة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال تشكيلة متنوعة من أهم العروض على أجهزة العناية المنزلية وأجهزة المطبخ، كما يمكنكم التسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي للشركة أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية.

أقوى عروض ساكو الأسبوعية للأجهزة الكهربائية:

محضر طعام من براون قوة 800 واط، مزود بوعاء سعة 2.1 لتر بسعر 399.75 ريال سعودي.

عجانة كينوود قوة 1000 واط مزودة بوعاء سعة 4.3 لتر، متوفر باللون الرمادي بسعر 929 ريال سعودي.

خلاط براون 3*1 مع مطحنة بسعر 289.75 ريال سعودي.

صانعة قهوة سعة 0.8 لتر، قوة 600 واط متوفرة باللون الأسود بسعر 749 ريال سعودي.

غسالة الضغط العالي k2 من كارشر لغسل السجاد بسعر 599 ريال سعودي.

عرض خلاط كهربائي سعة 1.5 لتر قوة 800 وات بسعر 479,75 ريال.

قلاية تيفال الهوائية، سعة 4.2 لتر، قوة 1500 واط بسعر 799 ريال سعودي.

قلاية هوائية رقمية سعة 5 لتر، قوة 1500 لتر بسعر 599 ريال سعودي.

عروض أجهزة العناية المنزلية:

تتنوع عروض ساكو اليوم للأجهزة المنزلية على مجموعة هائلة ومختارة من المكانس الكهربائية ومكانس الضغط العالي وأجهزة وفلاتر تنقية الهواء لتوفير بيئة نقية للتعايش، وإليكم أفضل عروض هذا القسم.

منقي هواء برج بحجم متوسط بسعر 599 ريال سعودي.

جهاز منقي هواء 3 إم إف 2 فقط بسعر 699 ريال سعودي.

كمفورت منقي هواء بقوة 2000 فقط بسعر 1,539 ريال سعودي.

مرطب هواء سعة 3 لتر بسعر 179.75 ريال سعودي.

منقي ومرطب الهواء 2*1فقط بسعر 2,229 ريال سعودي.

عرض جهاز تنقية هواء مكون من قطعتين بقوة 220 فولت فقط بسعر 1,209 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية اسطوانية سعة 30 لتر يمكن إستخدام هل في غسل السجاد الخفيف وتنظيف الأتربة فقط بسعر 529 ريال سعودي.

مكنسة محمولة سعة 8 لتر، قوة 14.8 فولت بسعر 199.75 ريال سعودي.