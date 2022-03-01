الرمان على النار..فكرة جهنمية اغلى من الذهب متخطرش على بال العفريت اتحداكى هتجربيها فورا

الرمان على النار..فكرة جهنمية اغلى من الذهب ، يعد الرمان من أفضل أنواع الفاكهة التي تحتوي على مجموعة عظيمة من العناصر الطبيعية المفيدة جداً للإنسان بوجه عام، فهو غني بالمعادن وبالتحديد عنصر الحديد الذي يكون من أهم العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم باستمرار، ومن الممكن أن يتم الاستفادة من الرمان عن طريق وضعه على النار، بالإضافة إلى أن الرمان غني بالفوائد الذي تعد ولا تحصى، وسوف نتعرف معاً عن أفضل طرق استخدام فاكهة الرمان.

الرمان على النار..فكرة جهنمية اغلى من الذهب

لا يعتقد الكثير من الأشخاص أن الرمان يمكن أن يتم الاستفادة منه بعد أن يوضع على النار والحصول على دبس الرمان بهذه الطريقة:

في البداية يجب أن يتم تقشير الرمان.

ويتم استخراج بذور الرمان بعد ذلك يتم عصرها لكي يمكن أن تكفي 6 أكواب.

بعدها يتم إضافة كوب واحد من عصير الليمون إلى عصير الرمان وقلبيهم حتى أن يمتزجوا جيداً.

بعدها يتم وضع الخليط في قدر ورفعه على النار ويضاف إليه الر بالتدريج مع التقليب.

سوف يبدأ أن يترسب بقاع القدر وسوف نلاحظ أن تكون دبس الرمان ويتم بعد ذلك وضعه في زجاجة محكمة الغلق.

يمكن أن يتم تخزينه لوقت طويل بالثلاجة أو بخارجها لأن تم تحضيره بشكل كثيف وهي أفضل طريقة لتخزين دبس الركمان.

استخدامات دبس الرمان

يوجد الكثير من طرق استخدام دبس الرمان فهو يعد من المكونات المهمة جداً والذي نحتاج لها في كثير من الأمور منها:

يتم استخدامه كأحد محسنات الطعام لأنه يعطي نكهة مميزة جداً للطعام.

يتم استخدامه عند عمل المشويات لأنه يعطيها طعم جيد.

طعم دبس الرمان يكون ما بين الحلو والحامض ويمنح للطعام رونق خاص ومميز.

فوائد الرمان المغلي للصحة

لا يوجد دراسات تؤكد وجود فوائد محددة لمشروب الرمان المغلي ولكن للرمان الكثير من الفوائد الصحية التي لا يمكن التغاضي عنها ومنها: