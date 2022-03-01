شوف خصومات هايبر بنده بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل

دائما ما نرغب في تقدم كافة العروض والخصومات المتوفرة بداخل جميع الهايبر ماركت بداخل السعودية والتي تعد من أهمها هايبر بنده، حيث يشتهر بتوافر به العروض والخصومات الهائلة وبإستمرار لكي يحصل على إرضاء المستهلك وتحقيق شعبية عريقة في جميع أنحاء السعودية.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية:

متواجد بداخل العرض شواية كهربائية إنتاج شركة كولين 2000 وات، سعرها الأن بداخل العرض 75 ريال سعودي، لعمل أشهى المشاوي في أقل وقت وضمان النضج المتكامل.

متاح أيضاً خلاط مقدم من شركة مولينكس الأن ولفتره محدودة بسعر 229 ريال سعودي، حيث كان سعره قبل العرض 369 ريال سعودي.

كما متوافر عرص خاص على عصارة مولينكس حيث كان السعر قبل العرض 279 ريال سعودي والآن أصبح 179 ريال سعودي.

تخفيض على مفرمة أيضاً إنتاج مولينكس، بسعر 459 ريال سعودي، تلك المفرومة لفرم اللحوم والثوم ايضاً.

خصم يصل إلى 20٪ على خلاط مع مطحنة كينوود، سعره بعد الخصم 369 ريال سعودي، كما متاح خصم أخر يصل إلى 10٪ على خلاط سينكور سعره ولفتره محدوده بعد الخصم 69 ريال سعودي.

فرن كهربائي كليك أون 48 لتر، تخصص له هايبر بنده عرض هائل حيث كان سعره 399 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 249 ريال سعودي، كما متاح أيضاً خصم 50٪ على غلاية ستانلس ستيل كليك أون 1.8 لتر، سعره بعد الخصم 39 ريال سعودي.