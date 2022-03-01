قبل رمضان.. تنظيف البط من الريش الصغير تحت الجلد نهائيا بكل سهولة وبسرعة البرق وازالة الزفارة بمكون جبار

قبل رمضان.. تنظيف البط من الريش الصغير ، البط من الطيور الذي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن من المشكلات التي تواجهها السيدات هي تنظيف البط من الريش التي يستغرق الكثير من الوقت والجهد وتكون بعض السيدات غير قادرة على فعل ذلك مما يدفعها أن تتخلص منه عن طريق إرساله إلى أماكن تساعد في القيام بذلك، ولكن هذا يكون مكلف بعض الشيء وفي هذه الحالة تكون مضطرة بأن تقوم بتنفيذ هذه المهمة بنفسها في المنزل، وتقوم بالبحث كثيراً عن طرق تساعدها في إزالة الريش بسرعة كبيرة، واليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أسهل طرق تنظيف البط من الريش عبر السطور القادمة.

قبل رمضان.. تنظيف البط من الريش الصغير

يوجد العديد من الطرق الذي تستخدم لإزالة الريش من البط وجميعها طرق أمنة جداً لا يمكنها أن تؤثر على الطيور بأي شكل من الأشكال ومن تلك الطرق التالي:

تنظيف البط من الريش بالردة وبيكربونات الصوديوم:

هي واحدة من أفضل الطرق الذي تساهم في إزالة الريش الكبير والصغير من البط ويصبح نظيف تماماً ويتم تحضيرها كالتالي:

المكونات:

1ملعقة كبيرة ردة.

1 ملعقة عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

خطوات تنظيف الريش من البط:

في البداية يجب أن التخلص من كافة الرواسب والريش الذي يغطي البط من الخارج.

بعد ذلك يتم غسيل البطة بشكل جيد تحت الماء الجاري.

في وعاء كبير الحجم يتم وضع البيكربونات الصوديوم والردة والملح واخلطيهم مع بعضهم.

بعدها يتم أخذ مقدار من الخليط ويستخدم في تنظيف البط.

ثم البدء في استخدام القليل من الملح الخشن التي يساعد على إزالة الريش بسرعة كبيرة.

بعد ذلك سوف تلاحظين أن ريش البط يتساقط بسرعة كبيرة.

بعدها يتم تنظيف البط من الداخل والخارج بالليمون حتى يتم إزالة الرائحة الكريهة منه.

تنظيف البط من الريش بالملح والدقيق:

يمكن لهذين المكونين تنظيف البط من الريش بكل سهولة فقط يتم الآتي: