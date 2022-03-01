نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد طيور الجنة على القمر الصناعي نيل سات لمتابعة أجدد الأفلام الكرتونية والبرامج الشيقة في المقال التالي
هل مازلتم تبحثون عن قناة تقدم محتوى جيد للأطفال، هل تريدون برامج متنوعة مابين التعليم والترفيه، إذا ليس عليكم سوى البحث عن قناة طيور الجنة، فهي تعتبر من اكبر القنوات في الدول العربية والشرق الأوسط، بل انتشر مداها ليصل للعالم أجمع، فهناك قناة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية، تقدم محتوى متنوع، للأطفال من سن الثالثة وحتى سن الحادية عشر، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم تردد القناة على القمر الصناعي نيل سات.
تردد طيور الجنة على نيل سات
سوف نقدم لكم الآن تردد طيور الجنة على القمر الصناعي نيل سات، لذا يرجى إدخال التردد الآتي في أجهزة استقبال البث الخاصة بكم
|القمر الصناعي
|نيل سات
|التردد
|11258
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|4/5
تردد طيور بيبي
لم تقتصر قناة طيور الجنة على إطلاق هذه القناة فقط، بل حرص العاملون على هذه القناة على تقديم كل جديد، فقاموا بإطلاق قناة طيور بيبى، حيث قسموا المحتوى الذي يتم تقديمه على القناتين، بحيث أن قناة بيبى، تقدم المحتوى الذي يتناسب مع الطفل من سن الثالثة وحتى السادسة، بينما طيور جنة تقدم المحتوى الذي يتلائم مع الأطفال من السادسة وحتى العاشرة، وسوف نقدم لكم تردد قناة طيور بيبى عبر القمر الصناعي نيل سات، يرجى إدخال التردد التالي عبر أجهزة استقبال البث الخاصة بكم.
|القمر الصناعي
|نيل سات
|التردد
|11310
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
محتوي مجموعة قنوات طيور
تقدم كلاً من طيور الجنة وبيبي، مجموعة من البرامج الممتعة، حيث يوجد عليها أناشيد دينية وأناشيد للأرقام والحروف بجميع اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والتركية، بالإضافة إلى المحتوى الكارتوني المميز، مابين مسلسلات كرتونية تقدم للأطفال كل يوم درس مستفد أو تعلم عادة جيدة جديدة، أو الامتناع عن سلوك غير مقبول، فضلاً عن المحتوى الترفيهي اللذيذ، مثل مجموعة توم وجيري وأفلام ديزني، وكارتون السنافر، بالإضافة إلى باقة من البرامج التليفزيونية المتنوعة التي تقدمها لنا عائلة مقداد، والألعاب التي تشجع الطفل على تنمية مهاراته والتواصل والتحفيز على تنشيط عملية التفكير.
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