شوف عروض العثيم من أسواق العثيم بخصومات رائعة othaim offers

يبحث الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن أجدد عروض العثيم مول. لمعرفة أجدد التخفيضات المتاحة على السلع الغذائية المختلفة ومقاضي البقالة. وكذلك عروض الطازج التي تعرضها أسواق العثيم على الفواكه والخضروات والمخبوزات الطازجة. وحرصا من مجموعة عبد الله العثيم على توفير أعلى مستويات الخدمة للسادة العملاء فإنها تقدم أقوى الخصومات بكافة الأقسام على مئات الأصناف المختلفة، سواء بقسم التجهيزات المنزلية أو العناية الشخصية أو المفروشات وغيرها. وفي هذا المقال نعرض لكم بعض المنتجات المتوفرة ببروشور عروض العثيم.

عروض العثيم

تمتع بالطعم اللذيذ للتونة مع لحم تونة قودي خفيف وزن 185 جرام مقابل 6.5 ريال بدلاً من 8.5 ريال.

اشتري ثلاث حبات من تونة قودي تندرينا ناعمة وزن الحبة 80 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال سعودي.

احصل على ثلاث حبات من تونة تريفا خفيف 170 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

لعشاق ورق العنب اشتري برطمان وزن 960 جرام من ورق عنب قودي مقابل 18.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

احصل على صلصة البرجر قودي سعة 290 مل مقابل 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

مايونيز قودي 946 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

اصنعي أشهى وصفات البيتزا بالمشروم من مشروم قودي قطع وزن 400 جرام.

عبوة حليب السعودية بودرة كامل الدسم وزن 1800 جرام مقابل 48.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال بخصم قدره 23 ريال سعودي.

أسواق العثيم

احصل على كيس من أرز جرين فارمز هندي كلاسيك وزن عشرة كيلو جرام مقابل 74.95 ريال بدلاً من 88.75 ريال بخصم قدره 13.8 ريال.

اشتري كيس أرز العائلة بسمتي أبيض وزن 10 كيلو جرامات مقابل 67.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال بخصم 16 ريال.

جرين فارمز مزة بسمتي هندي وزن كيلو جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 77.95 ريال.

زيت زيتون الوزير عبوة زجاجية سعة 500 مل مقابل 17.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال بخصم أربعة ريالات.

خصم بقيمة 7.55 ريال على زيت زيتون ببتوني زجاج 500 مل احصل عليه مقابل 10.95 ريال بدلاً من 18.5 ريال.

زيت صني أو شروق دوار الشمس سعة لتر ونصف مقابل 12.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

سمن فارم وزن 800 جرام بسعر 36.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

othaim mall

بسكويت شاي سادة سعر الربطة 9.95 ريال بدلاً من 11.75 ريال. وقد سبق ان تحدثنا في مقال سابق عن طريقة عمل بسكوت الشاي في المنزل بعدة نكهات مختلفة.

كوكيز أولد دنمارك شوكولاته وزن 150 جرام مقابل 6.95 ريال بدلاً من 10 ريال.