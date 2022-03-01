شوف عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية والجوالات مفاجأة التخفيضات 2022

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عمر شويل - جدة عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية والجوالات مفاجأة التخفيضات 2022 لقد بدأت عروضها بالانطلاق والتفعيل في الشهر الجاري من ١مارس ٢٠٢٢م، ٢٨ رجب ١٤٤٣ه‍ بمناسبة شهر رمضان الكريم بان نعتمد علي توفير جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات اللازمة للبيت العصري و أثاثات المنازل، وأيضا المستلزمات الخاصة بالسيارات مع الخصومات والتخفيضات الهائلة ويمكن للعملاء الكرام الاستفادة من تلك العروض وتلبية الاحتياجات اللازمة وتوفيرها ومن خلال هذا المقال نعرف العروض المتاحة والتخفيضات.

عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية 2022

مكنسة كهربائية ١لتر ١٠٠٠ واط بلاك اند دكر الثمن قبل الخصم ٢١٩.٧٥ ريال بعد العرض والخصم ١٣٩ ريال سعودي.

جهاز تنقية الهواء قطعتين ٢٢٠ فولت السعر قبل التخفيض ١٢٠٩ ريال بعد التخفيض ٨٩٩ ريال.

مفرمة لحم رباعية الشفرات ٤٥٠ واط ٥٠٠ ملم بعد الخصومات سعرها يكون ٢٧٩.٧٥ ريال سعودي.

ماكينة تحضير القهوة ١١٠٠ واط كبسولات متنوعة قبل التخفيضات ٥٩٩ ريال بعد التخفيضات ٣٩٩ ريال.

مكنسة كهربائية متعددة الاستخدامات ١٤٠٠ واط قبل الخصم بسعر ١.٠٩٩ ريال بعد الخصم ٨٩٩ ريال.

مكواة بخار ٢٦٠٠ واط عناية مثالية بالملابس القيمة المالية قبل التخفيض ٣٧٩.٧٥ ريال سعودي القيمة بعد التخفيض ٢٩٩ ريال سعودي.

ممسحة بخارية ١٣٠٠ واط ٢×١هومكس الشراء بعد الخصومات ٢٤٩.٧٥ ريال سعودي.

طقم خلاط نوترى بوليت ٦٠٠ وات ١٢ قطعه رمادي الشراء قبل التخفيضات ٣٥٩.٧٥ ريال بعد التخفيضات ٢٩٩ ريال.

مايكرويف مع شواية ٣٠ لتر رقمي ٩٠٠ واط اسود بعد الخصم بثمن ٦٩٩ ريال سعودى.

فرن تحميص ٤٥ لتر ٢ مواقد وباب زجاج السعر قبل التخفيض ٣٧٩.٧٥ ريال بعد التخفيض بسعر ٢٩٩ ريال.

منقي للجو يكفي لغرفة واحده ٥٢٧ ق.م سلسلة ٨٠٠ الثمن قبل الخصومات ٦٣٩ ريال سعودي بعد الخصومات بثمن ٥٥٩ ريال.

شواية شطائر ١٤٠٠ واط لوحين قابلة للإزالة بعد التخفيضات يصل تسعيرتها ٢٨٩.٧٥ ريال سعودي.

قلاية هوائية بدون زيت ٣ لتر ١٤٥٠ واط اسود بريود يجيتال نويف قبل الخصم ٤٢٩.٧٥ ريال سعودي السعر بعد الخصم ٢٧٩ ريال، واليكم اقوي عروض بنده.

عروض ساكو جوالات

موبايل ابل ايفون ٨ بلس:

٦٤ جيجا بايت سعر الموبايل قبل الخصم ٢٨٩٩ ريال سعودي بعد الخصم ٢٣٤٩ ريال يمكن الحصول علي الموبايل بالقسط لمدة ٦ شهور بتلك المبلغ نفسة، واليكم رابط عروض اكسترا علي الأجهزة الكهربائية.

أما النسخة الثانية لموبايل ايفون ٨ بلس بذاكرة داخلية سعة ٢٥٦ جيجا بايت بثمن ٢٩٩٩ ريال سعودي بعد التخفيض ويمكن عن طريق القسط لمدة ٦ شهور بنفس السعر والتخفيض.

جوال هواوي y7:

ذاكرة داخلية ٣٢ جيجا بايت ، بطارية ٤٠٠٠ مللي أمبير الثمن قبل الخصومات ٦٥٩ ريال سعودي بعد الخصومات ٥٩٩ ريال، واليكم رابط عروض العثيم.

هاتف سامسونج جالكسي s10:

ذاكرة ١٢٨ جيجا بايت، شاشة ٦.٤ انش قيمة الهاتف قبل التخفيضات ٣٥٩٩ ريال بعد التخفيضات ٢٩٩٩ ريال.

موبايل هونر L10 قبل الخصم بسعر ٩٤٩ ريال بعد الخصم السعر ٨٧٩ ريال سعودي، واليكم رابط عروض جرير علي الجوالات.

وصلنا لختام شرح عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية والجوالات مفاجأة التخفيضات 2022.