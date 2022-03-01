شوف عروض هايبر بنده الضخمة وفرص كبيرة للربح من بنده panda offers

يعد هايبر بنده من أكبر مراكز البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ويتخطى عدد عملائه مئات الآلاف. يتمتع الهايبر بوجود العديد من الأقسام لتلبية كافة احتياجات العملاء من البقالة والالكترونيات وكذلك منتجات العناية الشخصية والمنسوجات وغيرها. ومن أكثر ما يميز بندة وجود الكثير من الفروع في جميع أرجاء المملكة. كما يميز الهايبر ما يقدمه من عروض بنده الأسبوعية التي تمنح العميل فرص توفير كبيرة. كذلك تتضمن العروض مسابقات وفرص للربح سواء جوائز عينية أو قساىم شرائية بقيمة مالية متنوعة.

عروض هايبر بنده

إصنعي أشهى وصفات الاسكالوب البقري البرازيلي مقابل 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال بخصم نقدي عشرة ريالات.

اشتري كيلو من البرجر البقري البرازيلي مقابل 27.95 ريال للكيلو بدلاً من 39.95 ريال بخصم 12 ريال سعودي.

احصل على كيلو من ستروجانوف بقري برازيلي مقابل 37.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

روستو بقري برازيلي مقابل 38.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال بخصم 8 ريالات.

فخذ خروف روماني سعر الكيلو 57.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال.

اشتري كيلو من كتف الخروف الروماني مقابل 55.95 ريال بدلاً من 68.95 ريال.

عروض بنده

استفد من عرو الأقل سعر ضمن عروض بنده الأسبوعية والتي تضمن للعميل استرداد عشرة أضعاف قيمة السلعة إذا وجدها أرخص بمكان آخر.

كيلو من جبنة موزاريلا ديلي ديري مقابل 23.95 ريال سعودي بدلاً من 43.75 ريال.

احصل على حبة من دجاج طازج البشاير وزن كيلو جرام بسعر 13.75 ريال بدلاً من 17.75 ريال.

اشتري كرتون من دجاج دو الذي يحتوي على عشرة حبات وزن الحبة كيلو جرام بسعر 128.95 ريال بدلاً من 149.95 ريال.

اشتري كيس واحصل على الثاني مجاناً من ملوخية السنبلة وزن الكيس 400 جرام مقابل 6.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال.

كيلو من برجر السنبلة سعر الحبة 19.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال بخصم 14 ريال.

اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً من رقائق عجينة الفيلو سميكة للوجبات سويتز وزن 450 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 23.90 ريال.

hyper panda

كرتون من حليب السعودية كامل الدسم طويل الأجل بسعر 49.95 ريال بدلاً من 64.95 ريال.