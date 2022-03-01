شوف أحدث عروض ساكو للأدوات المنزلية وأدوات المطبخ المتنوعة

عروض ساكو اليوم تقدم أحدث العروض وأقوى التخفيضات على الأدوات المنزلية المتنوعة من أدوات المطبخ والمائدة وغيرها، كما تقدم ما يقارب 1000 عرض من عروض الشتاء لعملائها الكرام للتمتع بشتاء أفضل ويمكنكم التعرف على هذه العروض من خلال زيارة أحد معارض شركة ساكو للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية، كما تقدم فرصة عظيمة لعملائها القيمين من حاملي بطاقات الائتمان مسبقة الدفع في بنك الراجحي حيث تقدم خصم قيمته 25% لحاملي بطاقات الائتمان، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أفضل عروض هذا القسم.

أهم عروض ساكو saco للأدوات المنزلية من أدوات المطبخ:

طقم أواني طهي مكون من 9 قطع غير لاصقة بسعر 669 ريال سعودي.

طقم أواني طهي فولاذ ضد الصدأ مكون من 9 قطع فقط بسعر 299.75 ريال سعودي.

طقم أواني للطهي مكون من خمس قطع ومتوفر باللون العنابي بسعر 129.75 ريال سعودي.

طقم أواني طهي مكون من ثلاث قطع عملية وسريعة الاستخدام من الألومنيوم بسعر 99.75 ريال سعودي.

عرض مجموعة مقالي مكون من ثلاث قطع ومتوفر باللون الذهبي فقط بسعر 102.75 ريال سعودي.

طقم أواني طهي كبير مكون من 12 قطعة بسعر 284.75 ريال سعودي.

عروض الأدوات المنزلية المتنوعة:

موزع طعام مفرد متوفر باللون الأسود اندسبنسبل لزوم عزائم رمضان والمناسبات بسعر 63.25 ريال سعودي.

موزع طعام مزدوج متوفر باللون الأسود الأنيق اندسبنسبل فقط بسعر 96.25 ريال سعودي.

عربة نقل يدوية حمولة 150 كيلو جرام لتسهيل نقل الاشياء في المنزل وتيسير عملية النقل والتخزين على ربة المنزل فقط بسعر 365.75 ريال سعودي.

عرض حامل بالحمام شفاف/ كروم مكون من رفين عملي جدا بسعر 105.75 ريال سعودي.

رف تخزين مكون من ست طبقات مصنع من الكروم في غاية الرقة والأناقة يمكنك استخدامها في المطبخ أو الحمام أو حتى كقطعة ديكورية رقيقة في المنزل، من سفيل كلاسيكس بسعر 479.75 ريال سعودي.

صندوق تخزين سعة 35 لتر تاتاتي بسعر 85.75 ريال سعودي.

صندوق تخزين سعة 4.5 لتر شفاف متعدد الاستخدامات بسعر 39.75 ريال سعودي.

سلة نفايات ستانلس ستيل مصقولة مستطيلة بسعر 679 ريال سعودي.