شوف خصومات مارس على الأجهزة الكهربائية وهدايا مجانية بقيمة 2000 ريال عروض اكسترا الكبرى

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عمر شويل - جدة خصومات مارس نصف الثمن الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى وهدايا مجانية بقيمة 2000 ريال، يتوفر ويرلبول غسالة فتحة أمامية غسيل / تجفيف سعة 10 كجم/7 كجم باللون الفضي بسعر 3719 ريال بدلاً من 4849 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 232 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ويرلبول غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 9 كجم / تجفيف سعة 6 كجم باللون الفضي بسعر 3299 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.

خصومات اكسترا على الأجهزة مارس 2022

يتوفر ويرلبول غسالة سعة 10 كجم تعبئة أمامية باللون الفضي بسعر 3099 ريال بدلاً من 4049 ريال خصم 24%، ضمن تخفيضات مارس ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 194 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويرلبول غسالة فتحة أمامية سعة 10 كجم باللون الأبيض بسعر 2969 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر دايو ثلاجة 14.1 قدم باللون الفضي بسعر 2799 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 30%، ضمن عروض مارس الإستثنائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى دايو ثلاجة 19.8 قدم إنفيرتر بخار باللون الفضي بسعر 3599 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج ثلاجة 17.6 قدم سعة 500 لتر تبريد ثنائي باللون الأبيض بسعر 3799 ريال بدلاً من 6199 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 182 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. ويتوفر ضمن تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 10999 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 526 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7699 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 368 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات نصف الثمن مارس ال جي تليفزيون 77 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 15999 ريال بدلاً من 34999 ريال خصم 54%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 765 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 2248 ريال ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى.