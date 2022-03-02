نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة الحصول على قرض فوري من منصة سلفه المملكه العربيه السعوديه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي منصة سلفة واحد من أبرز الخدمات التمويلية التي توفرها المنصة لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية فيتسم ذلك التمويل بالكثير من السمات ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تمويل شخصي منصة سلفة بالإضافة للتعرف على شروط التسجيل.

منصة سلفة الإلكترونية

تم الإعلان عن منصة سلفة الإلكترونية المصرحة من البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية وهذه المنصة تساعد كافة المواطنين في الحصول على القروض التمويلية في بضع من الدقائق دون الاحتياج إلى أي ضامن أو كفيل وأعلنت المنصة عن مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من التمويلات المالية المقدمة من منصة سلفة:

يلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وألا يزيد عن 60 عام. يجب أن يكون مواطن بالمملكة العربية السعودية. يلزم ألا يقل الراتب الشهر عن 4000 ريال سعودي. يلزم ألا تقل فترة تعين المتقدم عن ثلاثة شهور في حالة العمل في القطاع الحكومي. يجب ألا تقل فترة تعين المتقدم عن ستة أشهر في حالة العمل في القطاع الخاص.

ما هي مميزات الحصول على قرض منصة سلفة؟

اتصف قرض منصة سلفة بالكثير من السمات التي من بينها كلًا من التالي:

سهولة في فترة السداد.

ليس من الضروري سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

يتوافق القرض مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية

خطوات التسجيل في منصة سلفة

يتم التسجيل في منصة سلفة باتباع خطوات بسيطة وتكمن تلك الخطوات في كلًا من التالي:

أولًا يتم التوجه إلى الرابط الخاص بالمنصة.

يتم النقر على امر تسجيل حساب جديد بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في المكان المخصص له.

يلزم أن تكون كلمة السر مكونة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام وجميعها تكتب باللغة الإنجليزية.

يتم النقر على أمر قبول لكافة الشروط والأحكام.

هكذا تكون مسجل في منصة سلفة للقروض المصرفية ويمكنك بكل سهولة الاستفادة من كافة خدمات المنصة والحصول على القرض بعد ما يتم التأكد من استيفاء الشروط بأكملها.