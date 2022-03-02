شوف تسوق الأن مع أجدد عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة الذكرى الثلاثون لها

عروض أسواق عبد الله العثيم السعودية تقدم أجدد العروض والتخفيضات الأسبوعية على مجموعة هائلة من المنتجات والسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتعددة، وكما عودتكم مجموعة أسواق عبد الله العثيم على تقديم وتوفير كل ما هو جديد ومفيد لعملائها الكرام فقد قامت بطرح بطاقات سلام الجديدة والتي يمكن استخدامها أكثر من مرة لسداد قيمة مشترياتك، كما يمكنكم الحصول عليها من خلال سؤال الكاشير مباشرةً مع العلم أن قيمتها هي 100 ريال سعودي، كما يمكنكم شراؤها واهداءها لأحبابك، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض العثيم اليوم.

أجدد عروض العثيم اليوم للسلع الغذائية:

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تقدم مجموعة العثيم مجموعة من العروض والخصومات على السلع الغذائية الأساسية والتموينية بعروض مغرية واسعار لا تقبل المنافسة ومن خلال هذه الفقرة نقدم لكم أفضل عروض السلع التموينية والاستهلاكية والتي يتمتع جزء منها بعروض اكتساب النقاط المجانية.

أرز أبو كاس مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال.

عرض كرتونة دجاج ساديا مجمد بها 10 حبات وزن الحبة 1100 جرام بسعر 129.95 ريال سعودي للكرتونة بدلاً من 160 ريال.

شراب تونو توت مركز سعة 710 مل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال.

كريم كراميل فوستر كلاركس بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال.

مكرونة تريفا سباغتي وزن الكيس 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.85 ريال.

سكر الأسرة ناعم وزن الكيس 5 كيلو جرام+ كيلو مجانا بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.

فيكتو سيلا أرز بسمتي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 35.75 ريال.

شاي هالي عبوة بها 100 كيس بسعر 8.50 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال.

عرض 2 تونة فيكتو خفيف سندوتش وزن 185 جرام بسعر8.50 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال.

عروض الخضروات والفاكهة الطازجة وغيرها:

كرتونة جوافة بسعر 10.95 ريال سعودي.

علبة فراولة طازجة بسعر 3.45 ريال سعودي.

عرض كيلو الكيوي بسعر 7.95 ريال سعودي.

أناناس بسعر 7.95 ريال سعودي.

طماطم محمي بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.

بطاطس بسعر 3.25 ريال سعودي.