نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازجة لشهر مارس وخصومات رهيبة استعدادا لشهر رمضان المبارك في المقال التالي
عروض العثيم السعودية لشهر مارس، عروض العثيم الاسبوعية السعودية مارس 2022 من الموضوعات المهمة جدًا والتي تكرر السؤال عنها عبر محركات البحث المختلفة، وذلك لأن دائمًا عروض أسواق عبدالله العثيم مميزة للغاية، وينتظرها معظم مواطني السعودية والوطن العربي، وخلال السطور القليلة القادمة سأتحدث عن العروض الخاصة بأسواق العثيم خلال شهر مارس وذلك بشيء من التفصيل، وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض فعليك أن تتابع هذا المقال إلى نهايته.
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العثيم العروض الترويجية السعودية
تم تأسيس أسواق عبد الله العثيم من قبل رجل الأعمال عبدالله العثيم لذلك تم تسميتها بالعثيم، وهذا الرجل هو سعودي الجنسية، وقام بإنشاء أول فرع في مدينة الرياض بالسعودية ولكن تم التوسع فيما بعد وأنشئ فرع آخر ثم سرعان ما تطور الأمر وأصبح له عدد كبير من الفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وهناك فروع أيضًا في دول الوطن العربي.
مهرجان الطازج العثيم مارس
يقدم العثم مجموعة من العروض المتميزة بشكل أسبوعي وتتمثل عروض هذا الأسبوع فيما يلي:
- تخفيضات العثيم فراولة علبة بسعر 3.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين تفاح أخضر بسعر 6.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين مانجو تيمور بسعر 12.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بخاري حمراء بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كلمنتينا بسعر 3.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم برتقال أبو صرة بسعر 3.50 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب جوافة كرتونة بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم كوسة خضراء بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده جزر طازج بسعر 3.75 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بصل أحمر بسعر 3.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه لفت وطني بسعر 2.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم شمندر بسعر 4.50 ريال سعودي.
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