شوف خصومات هايبر بنده اليوم خصم من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات في جميع الفروع

تكون شركة بنده من الشركات الحريصة على أن تقوم بتقديم أكبر وأروع الخصومات التي تصاحبها أقوى العروض المذهلة، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك الخصومات والعروض أما أن تكون بصورة يومية وكذلك أسبوعية، حيث أن الشركة قد حصلت واستحوذت على العديد من التوزيعات الرئيسية التي تم وصولها لأربعة يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده تمتلك ستمائة شاحنة حتى يتم التوصيل لسبعون ألف منتج أو سلعة غذائية وغير غذائية أيضًا.

عروض بنده السعودية

سوق بنده يكون من أكبر وأقوى الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يتم تواجد وتوافر به كل منتج ومستلزم غذائي وأيضًا غير غذائية التي يحتاج لها ويطلبها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن السوق قد عمل على توفير وعرض عدة أصناف تتواجد بجودة قوية ومذهلة يحتاج لها ويطلبها كل مواطن في السعودية، وكذلك قد عمل على توفيرها وتقديمها بسعر يناسب ويوافق كل مقيم بالمملكة.

عروض بنده السعودية

ترمس حجم 1.5 لتر من النوع بليميرو يكون بسعر 40 بدلًا من 56 ريال سعودي.

500 مل من الصابون الخاص بالاستحمام المضاد للبكتيريا من النوع ديتول يكون بسعر 23.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

معقم اليدين بالليمون من النوع بنده مقدار 50 مل يكون بسعر 5.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

200 مل من سائل اليدين المضاد للبكتيريا من النوع ديتول يكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

سائل تنظيف اليدين المضاد للبكتيريا بزهر اللوز من النوع جونسون مقدار 300 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده