نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى طريقة لتسليك حوض المطبخ المسدود والبالوعات بمكونات رخيصه ومتوفرة في كل بيت دون اللجوء للسباك في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى طريقة لتسليك حوض المطبخ المسدود والبالوعات بمكونات رخيصه ومتوفرة في كل بيت دون اللجوء للسباك - ثقفني
طرق تسليك البالوعة تعاني الكثير من سيدات المنازل بانسداد بالوعات المطبخ بشكل دائم، وذلك بسبب دخول بقايا الطعام بها لذلك أخذ بعضهن يبحثن عن الطرق الفعالة في تسليك البالوعات على مواقع الإنترنت ليجدوا الكثير من الطرق والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
طرق تسليك البالوعة
يوجد كثير من طرق تسليك البالوعات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.
- اول طريقة البيكنج بودر: نحضر ملعقة من البكينج بودر ونقوم بوضعها حلول فتحة بالوعة الحوض ونضع عليها المياه الساخنة وسوف نلاحظ تسليك البالوعة دون أي جهد أو تعب.
- كما أن طريقة ملح الليمونة: نحضر القليل من ملح الليمون حول فتحة الحوض ونسكب الماء الساخن عليها ونلاحظ تسليكها .
- ومن أفضل الطرق هي طريقة استخدام الخل: نحضر الخل ونقوم بسكبه في فتحة الحوض ونضع عليه الماء الساخن عليها ونلاحظ بأنها تم تسليكها بسرعة.
- كما أن طريقة استخدام البيكنج بودر والخل : حيث نضع البيكنج بودر وعليها الخل والماء الساخن لتتصاعد الأبخرة و ويتم تسليكها بسهولة ويجب الحذر عند تصاعد هذه الأبخرة.
نصائح المحافظة على البالوعة نظيفة
- يجب التخلص من زوائد الطعام بطريقة مباشرة بشكل دائم.
- الحرص على استخدام سداد الحوض.
- الحرص على استخدام مصفه صغيرة للحوض.
- تسليك البالوعة دائما.
- يجب استخدام الطرق السابقة في حالة انسداد البالوعة لتسليكها.
- إلقاء بقايا الطعام في القمامة وعدم وضعها في الحوض.
- التخلص من بقايا الأرز ولسان العصفور بشكل فوري لأنها سهلة الدخول في البالوعة.
- ولا بد أيضا الحرص على غلق فتحة البالوعة الموجودة في المطبخ لعدم دخول أي بقايا معدنية بها.
- كما أنه في حالة انسداد البالوعة وعدم تسليكها يرجى الاستعانة بأحد السباكين للقيام بتسليكها.
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