طريقة تنظيف الكنب بكل سهولة في دقائق بدون تعب ولا حك وصفة سحرية فعالة

تنظيف الكنب بدون ماء يعتبر تنظيف الكنب والكراسي المصنوعة من القماش من أصعب الأنواع التي تحتاج إلي تنظيف، والتي تجد كثيرا من السيدات صعوبة كبيرة أو تلجأ إلى طرق خاطئة يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية بالكنب والكراسي، أو أنها تشتري منظفات غالية، ولكن سوف نوضح لكي في هذا المقال وصفة سحرية وفعالة ومن مكونات بسيطة وسهلة وتوجد في جميع المنازل.

مكونات وصفة تنظيف الكنب بالمنزل

تبحث كثيرا من السيدات عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف كنب وكراسي الصالون بطرق سهلة ومضمونة، وسوف نوضح لكم المكونات والتي تعتبر في متناول كل المنازل من خلال النقاط التالية.

كوب من عصير الليمون.

كوبان من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة تكون صغيرة من مسحوق الخبز.

طريقة التنظيف قماش الكنب والكراسي

والأن بعدما وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، سوف نوضح لكم كيفية التنظيف بطريقة بسيطة موضحة في النقاط التالية.