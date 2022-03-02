نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الكنب بكل سهولة في دقائق بدون تعب ولا حك وصفة سحرية فعالة في المقال التالي
تنظيف الكنب بدون ماء يعتبر تنظيف الكنب والكراسي المصنوعة من القماش من أصعب الأنواع التي تحتاج إلي تنظيف، والتي تجد كثيرا من السيدات صعوبة كبيرة أو تلجأ إلى طرق خاطئة يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية بالكنب والكراسي، أو أنها تشتري منظفات غالية، ولكن سوف نوضح لكي في هذا المقال وصفة سحرية وفعالة ومن مكونات بسيطة وسهلة وتوجد في جميع المنازل.
مكونات وصفة تنظيف الكنب بالمنزل
تبحث كثيرا من السيدات عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف كنب وكراسي الصالون بطرق سهلة ومضمونة، وسوف نوضح لكم المكونات والتي تعتبر في متناول كل المنازل من خلال النقاط التالية.
- كوب من عصير الليمون.
- كوبان من الماء الفاتر.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة تكون صغيرة من مسحوق الخبز.
طريقة التنظيف قماش الكنب والكراسي
والأن بعدما وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، سوف نوضح لكم كيفية التنظيف بطريقة بسيطة موضحة في النقاط التالية.
- نتأكد أولا من إزالة الأتربة من على الكنب بوسطة قطعة قماش جافة.
- نحضر وعاء ونضيف به الماء، وكوب عصير الليمون، وملعقة الخل وملعقة مسحوق الخبز، نقلب كل هذه المكونات جيدا معا حتى تختلط جيدا.
- نحضر قطعة قماش ونبلها قليلا في الخليط، نبدأ في مسح قماش الكنب المبلولة بالخليط في اتجاه واحد.
- نكرر هذه العملية حتي تنتهى من كل الكنب والكراسي وسوف تلاحظين عودة القماش الخاص بهم كما لو كان جديدا.
نصائح عامة لتنظيف الكنب والأريكة
- وهناك بعض النصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها حتى نحافظ على نظافة قماش الصالون والكنب.
- كما أنه يفضل وضع كفر لحماية قماش الانترية والصالون من البقع والغبار.
- عدم ترك الشباك مفتوح والحذر عند وجود أطفال مع الضيوف.
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