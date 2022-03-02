الآن تردد قناة الأهلي الرياضية الجديد 2022 على القمر الصناعي نيل سات

يبحث محبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي، من مشجعي المارد الأحمر، عن تردد قناة الأهلي الجديدة، على القمر الصناعي نيل سات، حيث انطلقت القناة في شهر يناير من عام 2008، وهي أول قناة لناد مصري يتم اطلاقها في جمهورية مصر العربية، فمن المعروف أن القلعة الحمراء لها جمهور من كل حدب وصوب، فكان من الهام جداً إطلاق قناة خاصة بالنادي، وكانت هذه القناة بالاشتراك مع شبكة راديو وتيليفزيون العرب، المعروفة إعلامياً بإسم art، واستمرت هذه الشراكة حتى عام 2016، ثم اصبحت الشراكة مع شركة بيرزنتيشن الإعلامية، ثم انتقلت الشراكة مع شركة لايف التي تعمل على تطويرها الآن، ورئيس القناة في التوقيت الحالي إيهاب الخطيب، فمن المعروف أن القناة قد انطلق أول بث لها في عهد المهندس محمود طاهر.

القمر الصناعي نيل سات التردد 11747 معامل تصحيح الخطأ 4/5 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

البرامج المعروضة على القناة

يتم عرض مجموعة مميزة من البرامج الرياضية على قناة الأهلي، ومن أبرز هذه البرامج، البيت الكبير وملك وكتابة ونشرة أخبار الأهلي، بالإضافة إلى السادسة والأشبال والأبطال، والعاشرة صباحاً في الأهلي، والمارد خط أحمر، فضلاً عن إذاعة المباريات الخاصة بفريق الشباب والناشئين،

بالإضافة إلى حصولها على حق إعادة بث مباريات النادي، في البطولات المحلية، كالدوري الممتاز وبطولة كأس مصر وبطولة كأس السوبر المصري وكأس الرابطة، بالإضافة إلى الاستديوهات التحليلية عقب كل مباراة في جميع البطولات التي يشارك فيها النادي، مثل البطولات المحلية، أو القارية دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، والبطولات العالمية مثل كأس العالم للأندية.

المباريات القادمة للنادي الأهلي

وبعد أن ذكرنا لكم تردد قناة النادي الأهلي، ينتظر النادي مشوار طويل سواء في بطولة الدوري الممتاز، ولكن لديه مواجهة مرتقبة مع نادي المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، ثم مواجهة مع بيراميدز، ثم المريخ ثم صن داونز، وكلها مواجهات نارية، سواءًا على الصعيد القاري أو المحلي حيث يحتاج للفوز في كل المواجهات من أجل تصدر ترتيب الدوري، وأفريقيا من أجل التأهل لدور ربع النهائي.