القضاء على الصراصير وبيضها الصغير من منزلك بدون مبيدات خلال يومين فقط ولن تعود مرة اخري

القضاء على الصراصير وبيضها تعاني الكثير من السيدات من تواجد الصراصير في منزلها بكثرة مع وضع البيض داخل المنزل مما يؤدي إلى فقس كميات هائلة من الصراصير ، لذلك قام الكثير من ربات المنازل بالبحث عن الطرق الفعالة التي تخلصهم من الصراصير وبيضها لذلك سوف نقوم بتوضيح أهم الطرق التي تساعد على التخلص من تلك الصراصير من خلال هذا المقال.

طرق طبيعية للتخلص من الصراصير

لقد وجدنا لكم عدة طرق تخلصنا من تواجد الصراصير في المنزل وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

عجينة البيكنج بودر والسكر: نحضر صودوا الخبز ونعجنها مع السكر ونقوم بوضعها في أماكن قريبة من منازل الصراصير فان السكر سوف يجلب الصرصور إليه وتؤدي صودوا الخبز إلى قتلها فهي سامة بالنسبة لها.

استخدام البن: تكون القهوة هي سلاح قوي للقضاء على الصرصور وتواجدوا في المنزل حيث يمكن أن نرشه في جميع إركان المنزل بواسطة البيكنج بودر البن.

ورق الغار: يمكن أن نأتي بورق الغار ونقوم بطحنه ورشه في أرجاء المنزل للتخلص نهائيا من الصراصير حيث أن رائحة ورق الغار النفاذة تساعد على طرده.

نصائح عامة لطرد الصراصير

توجد كثير من النصائح التي يجب نتبعها للتخلص من الصراصير وهي: