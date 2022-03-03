خلطة سحرية لتنظيف السيراميك في 3 دقائق هيبقي جديد لنج مع الخلطة السحرية الفورية

تعاني كثير من سيدات المنازل من طرق تنظيف السيراميك المعتادة حيث أنها لا تعطي نفس اللمعان والنظافة التي تريدها لذلك قامت كثير من سيدات المنازل بالبحث عن خلطات طبيعية تساعد على تنظيف السيراميك وتعطيه اللمعان المطلوب والنظافة المطلوبة لذلك سوف نوضح لكم طرق سحرية لتنظيفه من خلال هذا المقال.

وصفات تنظيف السيراميك السحرية

نجد أنه لا توجد وصفة واحدة لتنظيف السيراميك بل توجد عدة وصفات سوف نوضحها لكم خلال الأسطر القادمة..

الوصفة الأولى: نقوم بوضع الماء المغلي في طبق خاص بالتنظيف ونضع علية ملح إنجليزي مع منظف الأطباق ونخلط الخليط جيدا حتى يذاب الملح ثم نقوم بغسل السيراميك وتنشيفه جيدا وسوف نلاحظ التخلص من البقع والأوساخ المتراكمة.

الوصفة الثانية: استخدام المطهرات مثل الديتول مع سائل التنظيف الخاص بالصحون وأذابتهم معا في ماء ساخن ثم نقوم بغسل السيراميك بهذا الخليط.

الوصفة الثالثة: نحضر الماء الساخن ونضع به صودوا الخبز ونقلبها جيدا حتى تذاب ونحضر سائل تنظيف الأطباق عليه ونخلط المكونات جيدا ثم نقوم بتنظيف السيراميك بها.

الوصفة الرابعة: نحضر ماء ساخن وزيت وعصير ليمون ونخلطهم جيدا ثم نقوم بواسطة فرشاة تنظيف السيراميك بهم.

نصائح عامة لتنظيف السيراميك