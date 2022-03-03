لن تتوقعي ضعي كوب من الخل في غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث لن تتركيه بعد اليوم

تعاني كثير من ربات المنازل من تواجد رائحة كريهة للملابس بعد انتهاء دورة الغسيل إلى جانب اشتباكات قطع الغسيل التي تحدث أثناء الغسل واختلاط الألوان فأن جميع هذه المشاكل يمكن حلها بوضع الخل في الغسالة وسوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بالموضوع من خلال هذا المقال.

فوائد الخل في الغسالة

عندما نقوم بوضع الخل في الغسالة يؤدي ذلك إلى حدوث كثير من الفوائد التي سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

يقوم الخل بقتل البكتيريا والجراثيم الموجودة في الملابس.

يساعد على بياض الملابس البيضاء.

يجعل الملابس الملونة تحتفظ بلونها ولا يحدث اختلاط بين الألوان.

يساعد على عدم حدوث اشتباكات بين قطع الملابس.

يقوم بإزالة أي بقع صعبة.

يزيل الصدأ الخاص بالغسالة ويعمل على تنظيفها.

يساهم في خروج قطع الملابس مفرودة، ويمكن أن نستخدمه عن طريق وضع ربع كوب من الخل للغسالة أثناء الغسل.

دورة الخل للغسالة

نجد أنه يمكن استخدام الخل في الغسالة لتنظيفها وتعقيمها وتطهيرها وذلك عن طريق أتباع الإرشادات التالية..

حيث أنه في البداية نحتاح أن نحضر كوب كبير من الخل ونضعه في الغسالة ويجب أن تكون الغسالة فارغة ونقوم بوضعه وتشغيل الغسالة على درجة حرارة ٩٠.

نقوم بترك الغسالة تعمل لأنهاء دورتها وعند الانتهاء سوف نلاحظ الأتي..

تعقيم الغسالة كاملة.

التخلص من الجراثيم المتراكمة بها.

يجعل الغسالة تعمل بشكل جيد.

يساهم في التخلص من الشوائب خلال دورة الغسيل.

ملحوظة: ومن أهم التعليمات التي يتم توجيهها هي عندما نجد توقف الغسالة وعدم عملها بشكل جيد يجب استخدام دورة الخل مرة كل شهر على الأقل، ولكن لا بد مع هذا أن يتم تفريغ فلتر الغسالة وسوف نلاحظ نتائج هائلة.