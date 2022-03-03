كيفية حفظ النعناع الأخضر بالثلاجة وفوائد النعناع الهامة

كيفية حفظ النعناع الأخضر بالثلاجة، النعناع أحد الأعشاب التي اشتهرت في الكثير من الدول العربية وظهرت لأول مرة عند الإغريق ثم اشتهرت بقارة أوروبا وأسيا.

كيفية حفظ النعناع الأخضر بالثلاجة

يستخدم الناس عشبة النعناع الأخضر في الكثير من الأطباق اليومية على سبيل المثال السلطة والتبولة والدجاج وغيرها الكثير من الأطعمة.

وهناك بعض الأشخاص الذين يصعب عليهم الخروج لشراء النعناع بشكل يومي لذلك يبحثون عن طرق لتخزين الخضروات، وفيما يلي طرق لحفظ النعناع الأخضر.

طرق تخزين النعناع عن طريق تجفيفه

يتم غسل أوراق النعناع جيدا حتي يتم التخلص من الأتربة.

يتم تجفيف النعناع جيدا من الماء للتخلص من وجود أي مياه به عن طريق مناديل ورقية أو منشفة.

تفكيك أوراق النعناع لنترك لورق النعناع تهوية حتي لا يحدث أي تلف لأوراق النعناع .

نقوم بلف ورق النعناع بمناديل ورقية برفق ولفها جيدا.

يحفظ ورق النعناع في كيس بلاستيك ونترك له مساحة للتهوية ولا يتم غلقه جيدا.

ثم يتم حفظه في الثلاجة.

وهذه الطريقة يتم حفظ ورق النعناع بها حوالي أربعة أيام.

وصفة لتجميد النعناع وحفظه بالفريزر



تقطع أوراق النعناع الأخضر جيدا ويتم إزالة الأوراق التالفه بها.

تغسل الأوراق بالماء جيدا للتخلص من الأتربة المتراكمة عليها.

تجفف أوراق النعناع باستخدام المناديل أو المنشفة حتي يتم التأكد من تجفيفه من الماء.

تفرد أوراق النعناع الأخضر علي صينية حتي لا يحدث بينهم أي تكتل به.

ثم يتم تغطية الصينية جيدا عن طريق ورق بلاستيك للمحافظة على أوراق النعناع الأخضر.

بعد التأكد من تجمد أوراق النعناع الأخضر يتم نقله إلى برطمانات مغلقة ويتم وضعه مرة أخري إلي الفريزر.

فوائد النعناع الأخضر للإنسان

النعناع من الخضروات الهامة والتي تحتوي على الكثير من الفوائد الضرورية للإنسان، وهي تقيه من العديد من الأمراض وتعمل على بناية الجسم بطريقة أقوي وبعض الأشخاص يتعاملون مع النعناع على إنه دواء فعلي للكثير من المشاكل الهضمية، وفوائد النعناع هي: